貸款買車買房變便宜！多家陸銀消費性貸款利率降到2.49% 因傳統信貸業務低迷

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-28 08:50

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在政策和市場競爭等多重因素驅動下，消費性貸款正成為中國商業銀行角力的方向，利率降至 2.5% 至 2.8% 區間，消費金融市場正迎來新一輪發展機遇。

近日，包括建設銀行、中國銀行、北京銀行、寧波銀行、江蘇銀行、蕭山農商行等多家銀行先後通過限時優惠、發放優惠券、免息券等方式瘋狂攬客

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北京銀行豐台區某分行上周五 (21 日) 表示，該行「消費京 e 貸」利率根據客戶資質來定，一般工作穩定的央國企職工等，配合優惠券使用的話，最低利率為 2.65%，一般額度為 50 萬元，滿足條件的話可以超 50 萬元，前幾天更曾低至 2.5%，目前額度則已用罄。該行「消費京 e 貸」本月初最低利率還維持在 2.78%。

寧波銀行 App 顯示，消費性貸款利率優惠券每周三 10 點開啟秒殺活動，包括 2.8% 固定利率優惠券、5 折利息折扣券、90 天免息券，參與「去提額」額度平均提升 1 萬元，但該活動標籤為「存客周周秒」，而此前 2.8% 至 3% 的利率優惠只針對新客戶。據悉，該銀行「寧來花 · 直接貸」消費性貸款利率最低降至 2.49%。根據每位客戶資質等綜合評定，2.49% 是個別優質客戶資質和秒殺券等優惠的疊加，低利率有條件約定，例如新客、在一定時限內申請等。

不久前，江蘇銀行也打出「限時尊享優惠年化利率」的標語，推出最高 100 萬人民幣額度、最長 3 年期且年化利率低至 2.58% 的消費貸產品。

除了城商行外，多家國有大行、股份制銀行也在行動。中國建設銀行、郵儲銀行、中國銀行等國有大行紛紛下調消費貸產品利率，近日消費貸利率已降至 2 字頭，例如建設銀行「建易貸」活動期間最低年化利率下探至 2.85%，中國銀行海南省分行近期推出的消費貸產品年化利率從 2.85% 起步， 郵儲銀行「郵享貸」更限時給出 2.78% 至 12.4% 的參考年化利率（單利）區間。

另外，近期招商銀行、浦發銀行、平安銀行等股份制銀行也針對旗下消費貸產品推出限時優惠券，前後不足半個月，利率優惠相差近 10 個基點，其中民生銀行消費貸審批額度為 30 萬至 100 萬元，最新利率為 2.65%，招商銀行「閃電貸」通過發放利率券，部分客戶利率低至 2.68%。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬說：「本輪消費貸利率下降的原因，主要是做好今年的經濟工作需要提振消費、擴大內需」，並稱在銀行發力零售同業市場競爭激烈的情況下，銀行的消費貸利率下降不僅是為了更好地營銷客戶、提高市場佔有率，而且是為了更好地支援居民消費、服務擴大內需、推動經濟恢復增長。

中國工信部資訊通信經濟專家委員會委員盤和林看來，本輪銀行消費貸利率下降，一方面是由於預期未來政策和市場利率下行，另一方面是由於商業銀行之間的同質化競爭，各銀行都在積極提高市場份額。「未來，消費貸將繼續保持利率走低態勢，以價換量的態勢會延續。」

專家認為，當消費性貸款利率無限接近銀行資金成本時，消費貸競爭必將逐步從「價格戰」轉向綜合服務的比拼。

中信證券首席經濟學家明明說，「目前部分銀行的消費貸額度已高達 100 萬元，期限也在延長」 ，並稱未來針對數位、綠色、智慧等新型消費場景，可能會進一步放寬額度和期限限制。

素喜智研高級研究員蘇筱芮認為，消費貸競爭將逐步從價格戰轉向消費場景等綜合服務的比拼，機構將著重打造自營獲客能力、優質場景挖掘能力以及先進科技能力。未來銀行會更注重細分場景的拓展與挖掘，結合政策所引導的消費方向，及時調整消費貸產品的具體細則，並持續擴大場景生態的「朋友圈」。

在傳統信貸業務收縮，尚未有更好資產投放管道的背景下，憑藉獲客流程短、容易上量的優勢，消費性貸款成為銀行較好的發力方向，但專家表示，隨著客戶越來越下沉、積累的不良負擔越來越重，消費貸業務會逐漸分化，「以價換量」恐將難以為繼。

有業內人士坦言，銀行在大力開展消費性貸款業務的同時，應努力防範過度借貸、資金挪用、不良率攀升。「消費貸相關政策一再放鬆，可能會導致跨市場套利現象，例如部分消費者可能將低利率的消費貸資金違規用於償還房貸、投資股市等限制性領域。」