百萬神卡台新@GoGo慶生日 4月加碼繳稅、加油同享6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-28 12:05

‌



百萬神卡台新 @GoGo 卡歡慶生日月，台新銀行除了祭出超狂優惠，新戶綁定 6 大行動支付享最高 30% 回饋外，4 月再加碼新增中油券及超商繳牌稅同享 6% 兩大優惠，讓卡友繳牌照稅、所得稅也能聰明賺點。

掌握接下來報稅高峰期，台新銀行特別加碼在超商繳稅也能賺回饋，卡友可透過 7-ELEVEN、全家便利商店，在 4 月繳納牌照稅、5 月房屋稅與綜合所得稅，只要當月於 Richart Life APP 領取生日加碼優惠券，刷 @GoGo 卡即可獲得 6% 回饋，每月最高回饋 200 點台新 Point (信用卡)。

‌



加油族注意！2025 年 4 月 1 日至 5 月 31 日，於全台中油直營站使用 @GoGo 卡加油，並領取優惠券，同享 6% 回饋，每月最高回饋 200 點台新 Point (信用卡)，油價波動時也能用高回饋省荷包。

除了 4 月全新加碼，@GoGo 卡於 5 月底前推出二大活動，新戶和卡友都能輕鬆參與。活動一、新戶透過指定連結申辦 @GoGo 卡，核卡 90 天內於 Apple Pay、Google 錢包、Samsung Pay、街口支付、台新 Pay、skm pay 6 大支付工具綁定消費，可享最高 20% 回饋，最多可獲得 2000 點；活動二、超過 100 萬黑狗卡友只要月月透過 Richart Life APP 領券，在中油直營站 (4 月新增)、新光三越、全聯、兩大超商 (7-ELEVEN、全家)、兩大外送 (Uber Eats、foodpanda)、9 大網購 (蝦皮、momo、PChome、酷澎等) 消費，最高可再享 10% 回饋，領券不限量，人人有獎。