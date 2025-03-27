外銀財富管理競爭白熱化！林玉珠出任瑞銀資產管理台灣區總經理

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-27 20:35

‌



瑞銀今 (27) 日宣布，委任林玉珠擔任瑞銀資產管理台灣區總經理，並獲金管會核准，即日生效。她將負責制定和推動瑞銀資產管理在台灣的業務策略，促進在台灣市場的蓬勃發展，將繼續兼任瑞銀資產管理台灣區財富管理和通路客戶主管。

瑞銀資產管理亞太區聯席主管及財富管理與通路客戶服務主管 Thomas Kaegi 表示：「林玉珠在台灣市場擁有豐富的經驗，特別是在開發新業務方面展現出卓越的領導能力與前瞻思維。她是一位以客戶為中心的領導者，將與我們全球各部門密切合作，以結合瑞銀的全球規 與在地專業，發揮銀行業務一體化的優勢，為投資人引進兼具瑞銀傳統嚴謹管理與創新設計的金融商品，並提供全方位的理財服務。」

‌



瑞銀表示 ，2024 年 7 月，林玉珠與台灣一家頂尖的證券公司合作，引進了瑞銀理財規劃平台 UBS Partner，為台灣導入國際領先的資產管理能力，包括增強投資機會識別、投資組合品質檢查和 投資分析服務。