AI醫療筆記55倍ARR神話！Abridge估值狂飆 比OpenAI與Anthropic等大模型公司更瘋狂

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-28 11:00

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近年來，AI 在各個醫療領域得到廣泛應用，像是醫療影像判讀、精準醫療與個性化照護等，而面向醫療機構，轉錄患者與臨床醫生對話的 AI 智慧平台 Abridge 上月更完成 2.5 億美元的融資，最新估值高達 27.5 億美元。由於 Abridge 去年底的年經常性收入 (ARR) 僅 5000 萬美元，企業估值跟 ARR 的比率高達 55 倍，比 Open AI、Anthropic 等公司大約 40 到 50 倍還高。

根據 Statista 數據，截至去年 1 月美國醫生人數約 110 萬人，按每名醫生每月 $300 美元的平均訂閱價格計算，臨床聽寫軟體的潛在市場規模 (TAM) 約 39.6 億美元，是當前整個醫療生成式 AI 應用市場的 8 倍。

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另據不完全統計，美國目前已有 50 多種 AI 醫療筆記產品，涵蓋兒科、精神疾病科、寵物醫療等各個細分醫療場景，這些產品不僅融資規模很可觀，估值也明顯高於其他 AI 應用領域。

除 Abridge 外，不少公司融資表現都相當不錯，面向 C 端臨床醫療的 FreedAI 剛剛完成 3000 萬美元的融資，Suki 也在去年下半年完成 7000 萬融資，估值 5 億美元。

除投資人看好外，科技大廠也在加速進場。微軟不久前就推出 AI 醫療管理工具 Dragon Copilot，它可以幫醫生和護士自動完成耗時的文書工作，像是準備患者摘要或根據醫患對話記錄寫轉診單。 今年 5 月，該工具將在美國和加拿大上市。

專家指出，投資人和大廠紛紛下注 AI 醫療筆記並非毫無道理，主要因為不僅需求確定市場空間大，還有很高的壁壘。

2009 年，美國開始推行的電子健康記錄系統 (EHR) 補助，要求醫生詳實填寫文檔。醫生對每次患者診療都需要記錄 SOAP（Subjective， Objective， Assessment and Plan）筆記來記錄診療和給出處方的過程。

由於記錄屬於工作流程的上游，必須儘早完成，加上填寫的資訊較多，導致美國醫生在 EHR 上花費的記錄時間約為其他國家的 4 倍。所以，美國醫生在醫院的正常工作時間之外，往往需要每天加班 1.5-2 小時來記錄臨床文件。

後來，為了減輕工作的負擔開始有人聘請人工抄寫員，把這項工作外包出去。直到現在，醫療筆記外包已形成一個龐大的市場。在美國，就有大約 10 萬名醫療抄寫員，佔到了醫生總人數的十分之一。

如今，這項工作幾乎可以由 AI 來做。相比傳統轉錄員每小時 25 美元剛性成本，AI 的邊際成本趨近於零，AI 轉錄成本小於每分鐘 0.02 美元。

市場空間大只是投資人看好 AI 醫療筆記的一個方面，還有另一個重要的點是，醫療行業專有數據的價值，將給創業公司帶來極深的護城河。