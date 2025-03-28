川普祭汽車關稅、美國車廠哀號 為何通用股價跌最兇？

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-28 09:50

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通用周四 (27 日) 收盤下跌 7.4% 至每股 47.20 美元，福特汽車 (F-US)、Stellantis(STLA-US) 分別下跌 3.9%、1.3%，特斯拉 (TSLA-US) 逆勢收高 0.4%。

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之所以有分歧表現，主因在於通用進口的汽車數量較多，而且在墨西哥的業務比重也較大。

德意志銀行分析師周四說：「根據汽車組裝廠的分布地點，特斯拉和福特受的影響較輕微，儘管福特還是會因為進口引擎，受到愈來愈大的影響。通用則是墨西哥曝險最大的車廠。」

川普周三宣布將對所有非美製汽車和部分零組件課徵 25% 關稅，雖然這道行政命令給符合「美墨加貿易協定」(USMCA) 免稅條件的零件一些寬鬆空間，但北美汽車產業究竟能獲得哪些好處，目前還不明朗。

根據 GlobalData 2024 年銷售數據，墨西哥占美國進口車輛的 16.2%，排名第一，也比進口量排第二的南韓和排第三的日本，高出約莫一倍。

根據巴克萊分析師 Dan Levy 分析，通用汽車去年前三季在美國賣出的車子當中，大約 52% 在美國組裝，30% 在加拿大和墨西哥組裝、剩下 18% 在其他國家。

Levy 指出，通用某些小型跨界車在生產上特別依賴墨西哥和南韓，包括 Equinox 和 Blazer。「雖然通用美國銷售的汽車大約一半在美國製造，但進口零件是個擔憂。」

同樣在去年前三季，Stellantis 有 57% 賣出的車在美國境內組裝，福特則有 78%。Stellantis 該時期已賣出車款有 39% 在加拿大和墨西哥組裝，福特則只有 21%。

Wolfe Research 分析師 Emmanuel Rosner 說，雖然關稅主要影響外國品牌的汽車製造商，但通用在美國銷售的汽車，有 15% 來自南韓。

美國銀行分析師 John Murphy 比較了整個汽車市場後說，通用的關稅曝險相對大，可能需要重新平衡。