日相石破茂連二天談論汽車關稅 承諾採取全面保護措施

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-28 10:57

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日本首相石破茂週五 (28 日)! 在議會中表示，川普政府加徵 25% 汽車關稅對日本經濟產生「巨大」的衝擊，承諾將採取全面措施保護當地就業。

石破茂強調，政府正努力掌握關稅對關鍵產業造成的全部衝擊，同時也需要考慮採取措施幫助日本企業融資。

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石破茂還表示，「我體認到這將對經濟產生非常大的衝擊，必需考慮企業的現金流措施，我們將採取一切可能的措施，以免影響國內產業或就業。」

這是身為日本首相的石破茂連續兩天談論汽車關稅的問題。

美國新汽車關稅將在 4 月 2 日生效，新制上路後，轎車與卡車進口至美國時將各自加徵 25%，轎車將大幅提升至 27.5%，卡車關稅則為 50%。白宮還指出，最晚還會在 5 月 3 日，對引擎、變速器和驅動裝置等重要汽車零件徵收 25% 的關稅。

汽車業是日本經濟一大支柱，約 10% 就業與汽車業有關。此外，日本 2024 年對美出口總額達到 21.3 兆日元，其中汽車占約三分之一。

日本政府發言人的內閣官房長官林芳正周四 (27 日) 表示，除了已經要求美方豁免之外，也接獲石破茂的 3 道指示。包括，「詳查美國關稅措施的內容及對日本影響後，繼續強烈要求美國把日本排除在追加關稅的措施之外」、「詳查對於日本國內政策、產業、就業的影響，實施必要的措施如確保資金等，做好萬全準備」、「與相關閣員合作處理，全力因應」。