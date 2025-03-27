震撼來襲！川普將宣布新汽車進口關稅

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-27 01:45

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美國白宮表示，總統川普將在周三 (26 日) 美東時間下午四點 (台灣時間周四凌晨四點) 於橢圓形辦公室舉行記者會，宣布對汽車進口徵收新關稅。

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川普於本周一曾暗示，這些汽車關稅可能會在 4 月 2 日之前開始生效，而這一天正是他原定的「對等關稅」計畫正式啟動的日子。他在一次內閣會議上表示：「我們會在接下來的幾天內宣布，然後到 4 月 2 日，這將是對等關稅。」

川普長期以來一直表明，計劃對外國貿易夥伴徵收重關稅。然而，他不穩定且經常變動的政策推動方式，已經在股市上引發動盪，並讓商業領袖對未來的規劃充滿不確定性。

川普對 4 月 2 日的關稅計畫十分期待，並將這一天稱為「自由解放日」(Liberation Day) 及「大日子」(The Big One)。他最初描述的計畫包括對所有對美國商品徵收進口關稅的國家，實施報復性關稅，並針對其他貿易政策不利的國家，如使用增值稅等，徵收相應關稅。

然而，川普及其官員最近暗示，4 月 2 日的關稅可能不如最初所說那麼強硬。川普在上周五表示，這些關稅會有「靈活性」，而在本周二晚間則暗示，這些關稅將會比對等關稅更「寬容」。美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 也表示，各國可以提前與美方進行談判，以避免在 4 月 2 日後面臨新的關稅。

這一系列動作反映出川普在貿易政策上的激進立場以及對外貿易關係的強硬態度，同時也引發了商界和市場的關注。

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