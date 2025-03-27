傳川普將宣布汽車關稅 政策可能引發貿易夥伴衝突

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-27 00:55

‌



彭博周三 (26 日) 援引知情人士消息報導，美國總統川普計劃於美國當地時間周三或稍後宣布關於汽車關稅的消息，這一舉動可能會在他下周推動更大範圍的關稅計畫前，進一步加劇與全球貿易夥伴的對立。但也有一位知情人士提醒，川普的計畫仍可能變動。

川普本周早些時候告訴記者，他將在未來幾天詳細說明關於汽車關稅的計畫，暗示這一措施可能會在他原定於 4 月 2 日發布的針對其他國家的大規模對等關稅計劃之前進行。他表示，這些關稅將促進美國國內汽車產業的成長，並迫使企業將更多生產線移回美國。

‌



目前尚不清楚汽車關稅的具體規模與範圍，包括是否會有豁免條款，或者這些關稅是否會立即生效，或是逐步實施。此外，也不清楚這些關稅是否會影響完成的汽車或汽車零部件。

儘管如此，這些關稅將意味著川普貿易戰的重大升級，可能會針對日本、德國和南韓等主要美國貿易夥伴的汽車品牌。這一舉動有可能會打亂北美汽車製造商的運營，因為它們依賴於美國、墨西哥和加拿大之間高度集成的供應鏈。

汽車關稅可能導致價格上漲

根據分析，這些關稅將使汽車對美國消費者來說變得更貴，尤其是當前美國消費者對通膨的擔憂已經加劇。這些關稅將可能推高外國製造汽車的價格，即使是美國本土製造的汽車也會受到影響，因為如果零部件受到關稅影響，或是供應鏈中斷，汽車價格也可能上漲。

有分析師預計，這些新關稅可能會使新車價格上漲數千美元。例如，一項近期研究發現，對來自加拿大、墨西哥和中國的關稅將使一輛跨界車型的生產成本增加約 4,000 美元，而美國製造的電動車成本則可能增加約 12,000 美元。

貿易政策或將改變美國工業格局

川普堅信他的關稅政策將重塑美國工業，並聲稱他的政策已經顯示出一定效果。本月早些時候，川普在白宮會見了現代汽車 (Hyundai Motor Co.) 的高層，並稱該公司計劃在美國投資 210 億美元擴建工廠，這是「關稅政策有效的明確證據」。

然而，川普的貿易政策往往變動不居，經常會出現延遲和暫停，這些變化讓市場動盪不安，並讓企業領袖在做出投資和招聘決策時感到焦慮。川普此前已對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收了 25% 的關稅，但對涵蓋美國 - 墨西哥 - 加拿大協定 (USMCA) 中的汽車和零部件商品，推遲徵收期限。

目前，川普並不打算再對美國汽車製造商提供豁免，這令一些汽車企業領袖感到憂慮。他們曾要求白宮將目標鎖定在每年進口至美國的約 400 萬輛無美國零部件的汽車上。