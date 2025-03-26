川普經濟政策衝擊製藥產業 醫療併購交易步伐放緩

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-26 20:03

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路透周三 (26 日) 報導，由於美國總統川普反覆無常的經濟政策，製藥和生物科技領域的大型併購交易正處於停滯狀態。四位頂尖的醫療保健投資銀行家表示，川普的政策動盪已經引發市場波動，並加劇全球貿易戰，對企業併購計畫產生深遠影響。

去年年底，隨著川普當選總統，市場曾預期會迎來一波製藥和生技領域的併購熱潮。然而，這種興奮情緒很快就消退，銀行家們表示，政治不確定性讓一些交易推遲幾個月甚至更長時間。

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許多高層會議原本用來討論公司估值和價格談判，但現在卻變成幫助困惑的高層了解川普政策變化的時刻，無論這些政策是否直接影響到公司。一位領先的醫療保健交易專家表示，許多執行長在會議中都感到迷茫，表示「沒想到會發生這種事」，並且「我們現在有關稅，然後又沒有關稅」，這讓討論變得困難而分心。

這些銀行家都要求匿名，以便能夠自由地批評政府，而不擔心遭受報復。白宮目前未回應有關此事的評論請求。

政策不確定性令銀行家擔憂

投資銀行家表示，令他們最擔憂的不是關稅和股市波動，而是川普任命懷疑疫苗的健康部長、解雇美國食品暨藥物管理局 (FDA) 及其他機構的數千名員工、推動藥品價格削減及大幅削減聯邦研究經費的決定，這些都可能侵蝕製藥業的營收，並減少未來新藥的開發管道。

醫療保健行業的交易放緩對華爾街來說尤為值得注意，因為這些公司提供的是基本消費品，通常被認為是經濟衰退時穩定的投資選擇。因此，醫療保健並購的減少，反映出資本市場對未來增長的信心減弱。

儘管如此，銀行家們認為，小型醫療交易仍將推動今年的併購成長。但較少或規模較小的交易往往反映經濟不確定性、資本不足或對未來成長預期的缺乏信心。

巴克萊生技資本市場業務的董事總經理 Dan Cocks 表示，「華盛頓的變動使投資界採取了更多風險回避的行為。」

關稅、專利與醫療政策的挑戰

TD Cowen 的分析師 Steve Scala 表示，美國關稅、外國報復、川普對高層職位的非傳統任命及地緣政治緊張局勢令製藥產業的投資者感到焦慮。

對某些醫療子行業來說，關稅的影響更為顯著。例如，依賴中國或墨西哥進口零部件的醫療設備製造商，如 GE Healthcare、直覺手術 (Intuitive Surgical)(ISRG-US) 和 iRhythm 在近期財報中表示，關稅將使其收入受到影響。

摩根士丹利的分析師 Monica Guerra 指出，川普任命的衛生部長小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 可能會對美國疫苗的使用造成不利影響，或者大幅削減低收入美國民眾的醫療補助 (Medicaid) 健康保險，這不僅會損害公共衛生，還會對向這些計劃提供藥品的製藥商造成影響。

儘管如此，許多分析師表示，預期中的「川普賣權」(Trump put) 並未出現。Bernstein 分析師 William Pickering 表示：「許多人曾認為川普會做一切必要的事情來保持股市穩定，但現在顯然並非如此。」

小型併購或成未來成長的動力

儘管目前的股市跌幅並不大，但如果經濟衰退的聲音越來越大，情況可能會有所改變。儘管如此，一些分析師認為，小型併購交易仍有可能成為製藥公司成長的主要推動力，特別是當大藥企面臨主要產品專利過期的壓力時。

儘管如此，許多公司仍在消化過去幾年收購的昂貴公司，這些交易尚未達到預期的營收目標。因此，這些公司更有可能收購價值在 10 億到 20 億美元的公司，並根據 FDA 批准和臨床數據達成額外的里程碑支付，而不是再花費 140 億美元收購一個剛進入市場的公司。