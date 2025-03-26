英國財政大臣大砍福利支出 今年經濟成長預測遭腰斬

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-26 22:10

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英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 周三 (26 日) 公布春季預算，宣布將削減數十億英鎊的福利支出，以應對預算赤字、經濟增長放緩及高企的借貸成本。這是她在去年秋季發布的首份財政計劃後，對經濟形勢所做的最新調整。

里夫斯在議會發言中強調，政府的責任選擇是減少未來幾年的債務和借貸水平，以便未來能有更多資金支持勞工的優先事宜。她指出，已提出的福利削減措施預計將為福利預算節省 48 億英鎊，並加強幫助人們重返工作崗位的措施。她還提出加強打擊逃稅的措施，預期將有助於增加財政部的收入。

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儘管面臨全球不確定的局勢，里夫斯表示，英國政府將繼續增加國防支出，將其提高至國內生產毛額 (GDP)2.5% 的水準，並減少對外援助的支出，以資助國防的成長。此外，她強調，工黨政府的規劃改革將促進住宅建設，預計將達到四十年來的新高，進而推動經濟成長。

作為其財政政策的一部分，里夫斯重申將遵守自去年秋季《預算報告》中確立的財政規則，確保日常開支由稅收收入支付，並確保到 2029-2030 財政年度，公共債務佔 GDP 的比例逐步下降。她強調這些財政規則「無商量餘地」。

經濟成長預測大幅下調

隨著英國政府最新的財政預算預測，英國政府財政部的春季報告同時公布了來自獨立公共財政監督機構——「預算責任辦公室」(OBR) 的最新經濟成長預測。OBR 將 2025 年的經濟增長預測大幅下調，從原先的 2% 縮減至 1%。

里夫斯對此表示不滿，並強調：「我們對這些數字並不滿意，因此我們將採取更加積極的措施來推動經濟成長。」不過，她也指出，OBR 對 2026 年及以後的成長預測進行上調，預估 2026 年 GDP 成長為 1.9%、2027 年為 1.8%、2028 年為 1.7%，並在 2029 年回升至 1.8%。

里夫斯表示，根據 OBR 的預測，到 2029 年末，英國經濟規模將超過先前預期。她表示：「世界正在改變，我們能感受到這一變化。變化的世界需要一個支持勞動人民的政府，並行動起來，服務國民利益，而非回避挑戰。」

應對財政壓力的措施

由於英國借貸成本上升，英國政府的財政空間已大幅縮減。OBR 將 2025 年的經濟成長預測進一步削減，這讓財政部面臨更大的壓力。分析師指出，英國短期內的通膨可能會回升，並且經濟成長在最近幾個月持續疲軟，迫使政府進一步削減支出以應對預算赤字。

里夫斯在報告中指出，根據 OBR 的預測，2023 年英國的通膨率將達到 3.2%，並在 2026 年迅速降至 2.1%，從 2027 年起將回歸 2% 的目標，這將為家庭和企業提供穩定的經濟環境，並為未來的經濟增長奠定穩固基礎。

英國政府已計劃削減 50 億英鎊的福利支出，並計劃到 2030 年將公務員的行政成本減少 15%。這些削減將集中在福利支出和公共部門人員的裁減上，且將推遲到議會後期，即 2027 年後開始實施。

未來挑戰與風險

儘管里夫斯已表示不會進一步提高稅收，且將堅守財政規則，但經濟學家預測，未來可能會出現更多的稅收調整。商界領袖對於去年秋季提出的增稅措施表示擔憂，認為這可能會進一步壓制投資、就業和經濟成長。