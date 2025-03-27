美國將多家中國實體列入出口管制「實體清單」 中國外交部、商務部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-27 08:10

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美國商務部宣布將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中國商務部和外交部均表態稱，中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。

中國商務部表示，美國持續泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

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中國商務部說，美方此舉意在打壓遏制他國實體，剝奪他國發展權利，嚴重損害相關實體合法權益，破壞全球供應鏈安全穩定。

中國商務部稱，美方此舉不利於為雙方通過對話合作解決問題創造氛圍。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國實體的合法權益。

中國外交部發言人郭嘉昆則在例行記者會上表示，美方濫用實體清單等出口管制工具，以危害美國國家安全、違反美國外交政策為藉口，濫施非法單邊制裁，是典型霸權主義行徑，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害企業合法權益，破壞全球產供鏈安全穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

美國商務部工業與安全局周二在聯邦公報上刊發兩份文件，將 50 餘家中國科技企業和機構納入「實體清單」，預定 3 月 28 日生效。

「實體清單」是美國商務部工業和安全局制定的貿易黑名單，列入該名單的企業，需要獲商務部單獨許可，才能採購美國受管制的技術或貨物。

在其中的一份文件中，美國商務部將一系列與中國人工智慧（AI）大模型開發、伺服器以及超級電腦產業的 12 家公司列入「實體清單」，包括北京智源人工智能研究院、寧暢信息產業（Nettrix Information Industry Co., Ltd.）、中科可控旗下伺服器品牌 Suma，以及浪潮信息在中國以及港台地區多家子公司。

值得注意的是，2023 年 3 月，浪潮信息控股股東浪潮集團（Inspur Group）已經被納入「實體清單」。

在另一份文件中，還有 42 家中國公司，19 家巴基斯坦公司，以及伊朗、南非、阿聯多家公司被納入「實體清單」。美國商務部以「支持中國量子技術發展」為由，制裁賽澔儀器、安徽科華貿易、重慶西南集成電路設計公司等一系列公司。另外，還有數十家中國公司，被美方以「涉軍」為由，列入出口關注清單。