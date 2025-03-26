美國關稅打擊加拿大鋼鋁業 數百名工人失業

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-26 19:42

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路透周三 (26 日) 報導，由於美國總統川普對鋼鐵和鋁材徵收關稅，加拿大多家企業，尤其是鋼鐵和鋁業，已經裁員數百名工人。根據主要工會和企業的報告，這一情況才剛剛開始，經濟學家警告，隨著關稅政策持續，影響將進一步擴大，對加拿大經濟和勞動市場的影響深遠。

川普於 3 月 12 日對鋼鐵和鋁材徵收關稅，並表示 4 月 2 日可能會有更多關稅措施出籠。美國是加拿大鋼鐵的最大出口國，這些關稅使得相關行業受到重創。

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加拿大最大民間企業工會——美國鋼鐵工人聯合會 (United Steelworkers) 的全國主任華倫 (Marty Warren) 表示，已有約 200 名工人因為關稅被裁員。他還提到，受影響的企業包括加拿大金屬加工集團 (Canada Metal Processing Group)，該公司於 2 月 24 日發布公告，稱由於美國對鋼鐵及其衍生品的關稅威脅，計劃裁員 140 人。這些關稅已經正式生效。

這次裁員包括永久性裁員、臨時裁員、工作共享和退休等形式。該公司發言人還表示將凍結新員工的招聘。華倫提到，安大略省的 Algoma Steel 已經裁員 27 人，且該公司可能會裁掉更多工人，除非能找到新的加拿大客戶。

華倫預估，在 4 月 2 日全面徵收關稅後，裁員潮將進一步加劇。他預測，這將影響到大約 10 萬名工人。

在加拿大金屬加工集團的伊瓦科工廠 (Ivaco Plant) 工作四年的碎料作業員諾斯沃西 (Scott Noseworthy) 表示，工人們在一個多月前就接到可能被裁員的通知，但直到最近才確認這一消息。他表示，關稅一旦生效，工廠的運作就停擺了，目前工廠工人只剩下維護和清理工作。

華倫呼籲政府加強對裁員工人的就業保險和技能培訓，以減輕他們的困境。

政府應對措施

加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 上周五宣布一些措施，允許受影響的工人更早地獲得就業保險。此外，加拿大政府還宣布一項針對企業的數十億美元援助計畫，並設立了一個工作共享專案，為工時減少的員工提供就業保險福利。

然而，倡議人士和一些經濟學家認為，這些措施仍不足以應對即將來臨的挑戰。他們主張，應該對就業保險進行大規模改革，讓更多人可以長期享受這項福利，並保證最低的周薪。

卡尼政府部門的發言人羅伊 (Mila Roy) 在上周五措施宣布前表示，政府將繼續監控關稅對各行業及整體經濟的影響，並根據需要提出更多支持工人和企業的措施。