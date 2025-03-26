〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人謹慎評估關稅前景

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-26 21:38

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美股主要指數周三 (26 日) 開盤漲跌互現，投資人謹慎行事，靜待經濟數據和川普政府預計將於下周生效新關稅的更多明確性。

截稿前，道瓊工業指數漲近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.02%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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關稅問題依然是投資人關注的焦點。此前，川普政府發出關稅範圍可能比預期更具針對性而非廣泛化的訊號，投資人曾因此稍感安慰。然而，川普隨後的言論再次引發混亂，他表示不希望有太多的關稅例外，但他會「可能會比互惠更寬容」。

另外，知情人士表示，美國對銅的關稅可能比預期提前出爐。所有這些都讓投資人在川普所稱的「自由解放日」(4 月 2 日) 前，難以確定如何應對。

Pepperstone Group Ltd. 的策略師 Michael Brown 表示：「關稅的不確定性仍然高得令人難以置信，這使得企業和消費者很難規劃未來，市場參與者更是無法準確定價風險。」

全球經濟的另一層不確定性，令分析師擔心儘管通膨普遍上升，經濟成長卻在放緩。美國周二發布的數據顯示消費者信心降至四年來最低點。周三耐久財訂單數據強於預期，但較前一個月有所下滑。

對於美國股市的擔憂，尤其是成長型的科技股，正阻礙股市決定性反彈。標普 500 指數可能面臨三年來最差的首季表現，且以美元計算，與歐洲股市的表現差距創紀錄。相比之下，斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 則有望迎來自 2022 年底以來最好的單季表現。

Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 表示：「我不確定我們是否已經走到盡頭。因為我們已經預計到美國經濟放緩的風險，所以我們正在組建更多防禦性的投資組合。」

在英國方面，FTSE 250 中型股指數上漲。數據顯示通膨放緩，進一步強化英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 可能降息的預期。對利率敏感的英國兩年期公債殖利率下跌約 6 個基點。

接下來，英國投資人聚焦的是財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 的春季經濟報告。她在春季聲明中表示，英國預算責任辦公室 (OBR) 稱，英國的規劃改革將在 2029-30 年前永久性地將實際國內生產毛額 (GDP) 水準提高 0.2%。預計在未來 10 年內增加 0.4% 的 GDP。

另外，里夫斯表示將替英國出口融資提供 20 億英鎊的額外資本。明年為國防部增加 22 億英鎊預算，而且還將成立一個新的國防成長委員會，旨在將英國打造成「國防工業超級大國」。

截至台北時間周三（26 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.04%，至每股 282.27 美元

特斯拉在網站上表示，下個月將在沙烏地阿拉伯推出產品。特拉斯稱，定於 4 月 10 日舉行活動，並計劃展示 Cyber​​cab 和人形機器人 Optimus。

GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 13.94%，至每股 28.94 美元

GameStop 昨公布最新財報，並在一份簡短聲明中表示，董事會已全票通過更新後的投資政策，將比特幣作為公司的財務儲備資產。在 10-K 文件中，GameStop 透露，公司未來可能會將部分現金、債務或股權融資所得資金投資於比特幣。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.02%，至每股 223.70 美元

Loop Capital 分析師透露，蘋果正在訂購價值約 10 億美元的輝達 (NVDA-US)GB300 NVL72 系統。他在給客戶的報告中指出，這相當於約 250 台伺服器，每台伺服器價格在 370 萬美元至 400 萬美元之間。

另外，蘋果宣布將於 6 月 9 日至 6 月 13 日舉行一年一度的全球開發者大會 (WWDC)，主要以線上形式舉行，重點介紹軟體的最新進展。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月耐久財訂單月增率初值報 0.9%，預期 - 1.1%，前值 3.3%

美國 2 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.7%，預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析：

摩根大通分析師表示，隨著關稅政策的明朗化緩解了一些關鍵風險，最近幾周市場上流行的逢高賣出策略是時候按下暫停鍵了。此外，聯準會 (Fed) 上周發出鴿派立場的訊號，為市場增添了潛在的正面因素。