〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人謹慎評估關稅前景
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-26 21:38
美股主要指數周三 (26 日) 開盤漲跌互現，投資人謹慎行事，靜待經濟數據和川普政府預計將於下周生效新關稅的更多明確性。
截稿前，道瓊工業指數漲近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.02%，費城半導體指數跌近 0.3%。
美股期貨波動，投資人對最新的關稅消息保持警惕，擔心市場再次受到劇烈波動的影響。英鎊因英國通膨數據意外放緩而走弱。
關稅問題依然是投資人關注的焦點。此前，川普政府發出關稅範圍可能比預期更具針對性而非廣泛化的訊號，投資人曾因此稍感安慰。然而，川普隨後的言論再次引發混亂，他表示不希望有太多的關稅例外，但他會「可能會比互惠更寬容」。
另外，知情人士表示，美國對銅的關稅可能比預期提前出爐。所有這些都讓投資人在川普所稱的「自由解放日」(4 月 2 日) 前，難以確定如何應對。
Pepperstone Group Ltd. 的策略師 Michael Brown 表示：「關稅的不確定性仍然高得令人難以置信，這使得企業和消費者很難規劃未來，市場參與者更是無法準確定價風險。」
全球經濟的另一層不確定性，令分析師擔心儘管通膨普遍上升，經濟成長卻在放緩。美國周二發布的數據顯示消費者信心降至四年來最低點。周三耐久財訂單數據強於預期，但較前一個月有所下滑。
對於美國股市的擔憂，尤其是成長型的科技股，正阻礙股市決定性反彈。標普 500 指數可能面臨三年來最差的首季表現，且以美元計算，與歐洲股市的表現差距創紀錄。相比之下，斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 則有望迎來自 2022 年底以來最好的單季表現。
Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 表示：「我不確定我們是否已經走到盡頭。因為我們已經預計到美國經濟放緩的風險，所以我們正在組建更多防禦性的投資組合。」
在英國方面，FTSE 250 中型股指數上漲。數據顯示通膨放緩，進一步強化英格蘭銀行 (英國央行 / BOE) 可能降息的預期。對利率敏感的英國兩年期公債殖利率下跌約 6 個基點。
接下來，英國投資人聚焦的是財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 的春季經濟報告。她在春季聲明中表示，英國預算責任辦公室 (OBR) 稱，英國的規劃改革將在 2029-30 年前永久性地將實際國內生產毛額 (GDP) 水準提高 0.2%。預計在未來 10 年內增加 0.4% 的 GDP。
另外，里夫斯表示將替英國出口融資提供 20 億英鎊的額外資本。明年為國防部增加 22 億英鎊預算，而且還將成立一個新的國防成長委員會，旨在將英國打造成「國防工業超級大國」。
截至台北時間周三（26 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 124.76 點或 0.29%，暫報 42,712.26 點
- 那斯達克綜合指數下跌 80.11 點或 0.44%，暫報 18,191.74 點
- 標普 500 指數下跌 4.98 點或 0.09%，暫報 5,771.67 點
- 費半下跌 23.12 點或 0.50%，暫報 4,638.22 點
- 台積電 ADR 下跌 1.17% 至每股 178.79 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.342%
- 紐約輕原油上漲 0.94% 至每桶 69.65 美元
- 布蘭特原油上漲 0.93% 至每桶 73.06 美元
- 黃金上漲 0.10% 至每盎司 3,028.80 美元
- 美元指數升至 103.98
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.04%，至每股 282.27 美元
特斯拉在網站上表示，下個月將在沙烏地阿拉伯推出產品。特拉斯稱，定於 4 月 10 日舉行活動，並計劃展示 Cybercab 和人形機器人 Optimus。
GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 13.94%，至每股 28.94 美元
GameStop 昨公布最新財報，並在一份簡短聲明中表示，董事會已全票通過更新後的投資政策，將比特幣作為公司的財務儲備資產。在 10-K 文件中，GameStop 透露，公司未來可能會將部分現金、債務或股權融資所得資金投資於比特幣。
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.02%，至每股 223.70 美元
Loop Capital 分析師透露，蘋果正在訂購價值約 10 億美元的輝達 (NVDA-US)GB300 NVL72 系統。他在給客戶的報告中指出，這相當於約 250 台伺服器，每台伺服器價格在 370 萬美元至 400 萬美元之間。
另外，蘋果宣布將於 6 月 9 日至 6 月 13 日舉行一年一度的全球開發者大會 (WWDC)，主要以線上形式舉行，重點介紹軟體的最新進展。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 2 月耐久財訂單月增率初值報 0.9%，預期 - 1.1%，前值 3.3%
- 美國 2 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.7%，預期 0.2%，前值 0.1%
華爾街分析：
摩根大通分析師表示，隨著關稅政策的明朗化緩解了一些關鍵風險，最近幾周市場上流行的逢高賣出策略是時候按下暫停鍵了。此外，聯準會 (Fed) 上周發出鴿派立場的訊號，為市場增添了潛在的正面因素。
摩根士丹利策略師 Michael Wilson 等人認為，美元走弱將改善美國股市的獲利前景，這有可能扭轉自今年年初以來全球市場上正在進行的大規模資金流向轉變。
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