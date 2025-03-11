消費低迷！日本去年Q4經濟成長率下修至2.2% 央行升息添變數

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-11 08:44

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根據日本內閣府今 (11) 日公布的數據，日本去年第四季經濟成長率為 2.2%，這一修正後的數據低於經濟學家的平均預期跟初值 2.8%，為日本央行 (BOJ) 短期內進一步升息增添變數。

日本去年第四季國內生產毛額 (GDP) 季增率也從原先的季增 0.7% 下修至 0.6%，因私人消費數據從原先的季增 0.1% 下調至零成長，但資本支出從季增 0.5% 上修至 0.6%，出口則維持季增 0.7%。

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儘管如此，日本經濟仍持續保持正成長，本月下旬開始的「春鬥」薪資談判有望進一步推高薪資水準，進而進一步刺激私人支出。今日稍早發布的數據則顯示，今年 1 月家庭支出季減幅度大於預期，顯示今年首季經濟成長恐進一步降溫。

《路透社》報導，BOJ 很可能在下周二、三 (18 日、19 日) 舉行的政策會議上按兵不動，但因擔心薪資上漲和食品價格持續攀漲帶來的通膨壓力，決策官員們可能正在討論最快 5 月再次升息。

日本首相石破茂周一 (10 日) 表示，通膨已接近 BOJ 的 2% 目標，日本央行正採取各種措施實現物價穩定。

BOJ 去年開始讓超寬鬆貨幣政策正常化，今年 1 月將短期利率上調 1 碼至 0.5%，為 2008 年全球金融危機以來最高水準。BOJ 總裁植田和男與其他決策官員們曾表示，若通膨持續向 2% 目標邁進，將進一步升息。

由於日本通膨持續、全球公債市場遭遇拋售，加上 BOJ 稱將繼續縮減日本國債購買規模，日本 10 年期國債殖利率近來也飆升至 2008 年 10 月以來最高水準。

日本整體通膨率連 34 個月高於 BOJ 的 2% 目標，今年 1 月數據達到兩年來新高的 4% 水準，而剔除鮮食與能源價格的「核心 - 核心」通膨率也小幅攀升至 2.5%，達到 2024 年 3 月以來的最高水準。