〈日股收盤〉川普暗示對等關稅有彈性 日經指數終結連三黑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-26 14:59
川普暗示對等關稅將有彈性，加上日元回貶，帶動日本股市周二 (25 日) 走高，一度大漲逾 500 點，但在 3 萬 8 千點之上遇獲利了結遇賣壓拉回，日經 225 指數 (NKY) 終場收漲 0.46% 或漲 172.05 點，報 37,780.54 點，結束連三黑。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.24% 或 6.64 點，報 2,797.52 點。
川普表示，未來幾天內將宣布汽車進口關稅，同時暗示將在下周宣布的「對等關稅」中給予部分國家減免，特定產業關稅也將延後，緩和了市場不安情緒。
此外，日元對美元匯率一度下跌至 150.94 日元，創三周新低，帶動出口類股走強，豐田漲 0.68%，日產上漲 1.13%，本田上漲 0.1%。
半導體類股部分，DISCO 飆升 3.72%，藤倉上漲 1.55%，東京威力科創上漲 0.54%，愛德萬測試逆勢下挫 3.41%；權值股軟銀上漲 0.41%，迅銷上漲 0.57%。
消息方面，日本央行周二公布的 1 月會議記錄指出，在會中決定將短期利率上調至 17 年以來的最高水準後，也有討論再度調升利率的可能性。多名委員認為，在川普政府上台後，全球金融和資本市場保持穩定。
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