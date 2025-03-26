〈日股收盤〉川普暗示對等關稅有彈性 日經指數終結連三黑

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-26 14:59

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川普暗示對等關稅將有彈性，加上日元回貶，帶動日本股市周二 (25 日) 走高，一度大漲逾 500 點，但在 3 萬 8 千點之上遇獲利了結遇賣壓拉回，日經 225 指數 (NKY) 終場收漲 0.46% 或漲 172.05 點，報 37,780.54 點，結束連三黑。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.24% 或 6.64 點，報 2,797.52 點。

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川普表示，未來幾天內將宣布汽車進口關稅，同時暗示將在下周宣布的「對等關稅」中給予部分國家減免，特定產業關稅也將延後，緩和了市場不安情緒。

此外，日元對美元匯率一度下跌至 150.94 日元，創三周新低，帶動出口類股走強，豐田漲 0.68%，日產上漲 1.13%，本田上漲 0.1%。

半導體類股部分，DISCO 飆升 3.72%，藤倉上漲 1.55%，東京威力科創上漲 0.54%，愛德萬測試逆勢下挫 3.41%；權值股軟銀上漲 0.41%，迅銷上漲 0.57%。