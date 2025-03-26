晶片需求強勁！2024年韓500強企業營業利潤激增66% SK海力士增幅居冠

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-26 08:50

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南韓企業追蹤機構 CEO Score 今 (26) 日公佈報告指出，2024 年南韓 500 強企業總營業利潤年增 66% 至 183.7 兆韓元(約 4.53 兆台幣)，遠高於 2023 年的 110.6 兆韓元，主要受惠於全球半導體市場反彈的推動。

《韓聯社》報導，根據 CEO Score 統計，去年南韓 500 強企業總銷售額為 2523 兆韓元，較 2023 年的 2384 兆韓元成長 5.8%，年度凈利年增 74.5%，營業利潤的大幅增長主要由晶片製造商 SK 海力士和三星電子的強勁表現帶動的。

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增幅最大的是 SK 海力士，業績從 2023 年的虧損 7.7 兆韓元轉為獲利 23.5 兆韓元，增加 31.2 兆韓元以上，得益於 AI 半導體的關鍵零件高頻寬記憶體 (HBM) 的需求激增。

至於三星電子，去年營業利潤增加 26.2 兆韓元，增幅位居第 2 位。