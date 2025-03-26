伯恩斯坦：美國若經濟衰退 反而有利印度經濟

鉅亨網編譯許家華 2025-03-26 10:20

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美證券商伯恩斯坦（Bernstein）認為，鑑於印度獨特的經濟韌性和強勁的國內驅動力，如果美國經濟陷入衰退，印度可能成為贏家。

伯恩斯坦分析師表示：「過去，最大經濟體和第五大經濟體往往彼此獨立，沒有緊密的聯繫。」

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在對 2024 年前景持謹慎態度之後，券商今年初對印度股市轉為樂觀態度，認為印度的宏觀經濟已在復甦中，目前關注的是潛在的全球挑戰。

從歷史上看，印度經濟與美國經濟關聯性較小，因此即使美國經濟放緩，印度經濟也往往能夠成長。

伯恩斯坦的分析表明，在美國經濟大幅收縮之前，印度的國內生產毛額 (GDP) 成長趨於觸底，而 2024 年 9 月季度的疲軟成長可能標誌最低點。儘管面臨外部阻力，印度經濟仍能持續復甦。

印度對美國可自由支配市場的依賴有限，此點有利其經濟，而其醫藥、IT 服務、珠寶和石油產品等主要出口產品相對不受美國經濟衰退的影響，因為學名藥是必需品、IT 服務已經吸收了疲軟的可自由支配支出，而珠寶和石油出口對印度整體淨出口的貢獻很小。

雖然汽車零件和服裝可能會受到一定影響，但這兩種產業在印度出口總額中的占比額太小，不足以對整體經濟產生重大影響。

過去 6 個月外國資本外流，自 10 月以來資金流出 280 億美元，令印度市場承壓，但如今外資外流的趨勢似乎已趨緩，且市場調整的嚴重程度並不如全球金融危機或新冠疫情期間那麼嚴重。

外國直接投資仍保持穩定和彈性，匯款雖然短期內可能下降，但從歷史上看，通常會在兩季內反彈。

美國經濟疲軟也可能導致原油、銅、鋁和鋼鐵等大宗商品價格下跌，反而減輕印度的進口成本並抑制通膨，可望穩定盧比並為進一步降息鋪路，從而促進 2025 年下半年的國內經濟。

伯恩斯坦表示，儘管印度股市已自峰值回落 10%，且 IT 和汽車等行業下跌了 20% 以上，但已為穩步復甦奠定了基礎。