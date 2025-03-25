賓士鼓勵3萬員工自願離職 資遣費最高可拿1790萬元
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-25 15:00
德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）為了削減成本推出裁員計畫，向 3 萬名員工提供自願離職方案，依年資最高可獲超過 50 萬歐元（約新台幣 1,790 萬元）資遣費。
因應全球汽車市場變遷和成本壓力，賓士預計將部分生產線轉移至勞動成本較低的國家，但不會關閉德國工廠，目標是在 2027 年前削減 10% 的生產成本，以節省 50 億歐元。
根據德國媒體報導，由於員工受法律保障享有解僱保護，賓士無法在 2034 年底裁員，因此必須向員工提出「有吸引力的」報價，讓員工自願終止合約。
據悉，賓士將在 4 月底向德國公司的 3 萬多名員工發出單獨書面報價，針對部門主管以上的管理人員制定單獨的裁員計劃，整個資遣計畫執行時間預計從今年 4 月持續至明年 3 月。
為了讓員工清楚自己的「離職價值」，賓士公司內部網站提供計算工具。一名在賓士年資超過 20 年，每月稅後薪資 7,500 歐元的 45 歲職員，將可獲得資遣費約 30 萬歐元；一名月薪約 6,000 歐元的 35 歲賓士員工，若換工作崗位，也可以獲得 10 萬歐元。
賓士執行長康林松（Ola Kaellenius）今年提出「進階展演」（Next Level Performance）成本節約計畫，希望將該公司推向一家結構精簡、高效率的公司，這次砸下高額資遣費精簡人事，可能只是第一幕。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 給美國政府「瘦身」！川普簽令：每4人離職才能聘1人
- 傳IBM大舉裁員 雲端業務比例達10%
- DOGE大裁員！今年前兩月美聯邦雇員求職申請激增五成 3職業搜尋量暴增最多
- 傳賓士計劃到2027年大幅縮減中國勞動力成本25%
下一篇