賓士鼓勵3萬員工自願離職 資遣費最高可拿1790萬元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-25 15:00

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德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）為了削減成本推出裁員計畫，向 3 萬名員工提供自願離職方案，依年資最高可獲超過 50 萬歐元（約新台幣 1,790 萬元）資遣費。

因應全球汽車市場變遷和成本壓力，賓士預計將部分生產線轉移至勞動成本較低的國家，但不會關閉德國工廠，目標是在 2027 年前削減 10% 的生產成本，以節省 50 億歐元。

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根據德國媒體報導，由於員工受法律保障享有解僱保護，賓士無法在 2034 年底裁員，因此必須向員工提出「有吸引力的」報價，讓員工自願終止合約。

據悉，賓士將在 4 月底向德國公司的 3 萬多名員工發出單獨書面報價，針對部門主管以上的管理人員制定單獨的裁員計劃，整個資遣計畫執行時間預計從今年 4 月持續至明年 3 月。

為了讓員工清楚自己的「離職價值」，賓士公司內部網站提供計算工具。一名在賓士年資超過 20 年，每月稅後薪資 7,500 歐元的 45 歲職員，將可獲得資遣費約 30 萬歐元；一名月薪約 6,000 歐元的 35 歲賓士員工，若換工作崗位，也可以獲得 10 萬歐元。