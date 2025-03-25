〈房產〉房貸緊縮+信用管制未鬆綁 永慶調查：43%消費者看跌房價

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-25 19:21

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根據永慶房屋 2025 年第二季網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的 32% 小幅下降至 26%，而看跌比例增至 43%，看跌比例較上季的 33% 增加 10 個百分點。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，自 2023 年下半年開始，受到銀行房貸緊縮，及 9 月央行又祭出第七波選擇性信用管制的影響，已扭轉消費者對房價持續上漲的預期，看漲比例已從高點的 60% 大幅下降至 26%，而看跌比例則從 2024 年第二季的低點 9% 大增至 43%，顯示消費者對於房價看法已由多轉空。

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在銀行房貸緊縮以及第七波選擇性信用管制下，消費者的購屋意願是否受影響呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，發現 57% 消費者認為購屋意願會受到影響，其中，48% 消費者購屋意願降低，也有 9% 消費者會直接中止購屋計畫，消費者購屋意願仍受衝擊。

那麼，消費者認為房價較 2024 下半年下調多少會增加購屋意願呢？陳賜傑表示，根據調查結果顯示，房價下調 5-10%，就有 20% 消費者購屋意願會提升，但也有高達 29% 消費者期待房價下調 10-15%，顯示消費者期待房價有感修正才願意再進場購屋。

陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現 40% 消費者認為 2025 年會是購屋好時機，其中 28% 消費者認為是在今年下半年，顯示在政策影響續行的狀況下，部分消費者期待房價有再向下修正的空間，認為今年下半年才是適合進場的好時機。

陳賜傑補充，根據調查結果，有 49% 消費者認為 2025 年會是售屋好時機，其中 31% 消費者認為是在今年上半年，顯示部分屋主認為目前房價已出現反轉，趁目前房價仍處於相對高點，盡早出脫房產、獲利了結，避免愈晚賣價格愈低。