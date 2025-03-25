4%→4.5%！大摩：陸Q1經濟表現超預期 政策儲備雖足夠 但復甦廣度受限
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-25 08:50
華爾街投行摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 近日舉辦閉門會議探討中國經濟復甦態勢及其背後的政策邏輯，專家們在會中對中國經濟現狀、未來發展趨勢及政策進行全面分析，並詳細解答多個熱門議題。
大摩在會上調高對中國今年經濟成長率的預期，從先前的 4% 上調至 4.5%，因中國今年首季經濟表現強勁，GDP 年增率可能高達 5.4%，遠超過大摩去年 11 月預期。此外，在高端製造業、新能源相關上下游產業及 AI 應用、人形機器人等領域，企業信心顯著回升，資本支出增速加快，為 GDP 增速上調提供有力支撐。
儘管今年首季經濟表現出色，未來數月中國經濟復甦仍面臨許多挑戰，出口訂單減少及中美貿易關係的不確定性，恐導致出口成長難以持續。此外，消費刺激政策的退坡風險也不容忽視。今年經濟料將呈前高後低態勢，全年 GDP 成長率可能在 3.6% 左右。
在政策儲備方面，中國決策官員已準備好應對可能的外部衝擊。自去年 9 月下旬以來，政策轉向兩大方面，一是透過重整債務、刺激消費和改革來恢復信心，二是關注社會感知係數。目前，這些政策的實施進度接近一半，尤其是在重整債務和恢復民企信心方面取得顯著進展。
至於未來的政策動向，專家認為，今年 7 月底的政治局會議可能是重要的觀察窗口。
在消費品補貼方面，補貼規模為 3000 億人民幣，未來可能進一步擴大至 5000 億甚至更高，但這項擴大的計劃可能需要等到 7 月底才能實施，以便更好地評估當前政策措施的效果。
生育補助方面，中國政府已提到研究推出生育補助的可能性。儘管目前只有內蒙古、浙江等少數省份明確表示要推出，但全國的生育補貼有望成為未來政策的重要方向。根據經濟學家推估，首年生育補貼上限可能接近 1000 億人民幣，未來補貼規模可能會進一步增加。
房市方面，儘管部分城市出現成交反彈和價格回升的現象，但專家認為，這並不意味著房市周期性恢復。居民部門的加槓桿能力和意願已發生顯著變化，人口總量的放緩和年齡結構的改變，以及居民部門槓桿率的高位運行，都限制房市進一步回升。政策層面雖對地產支持態度堅決，但真金白銀的支持較為審慎，因此房市仍很可能向下調整。
消費方面，目前的消費復甦主要由以舊換新政策驅動，本質上是在前置可選消費需求，並非創造新的需求。因此，消費復甦的可持續性仍依賴收入和財富的成長。
在科創產業上，創業家信心逐步回升，資本支出增速加快，尤其是在先進製造業、新能源相關上下游產業、AI 應用、人形機器人等領域的投資信心顯著增強。
眾多中國上市公司上星期密集發布財報，整體表現優於市場預期，超過 50% 市值的公司已公佈業績，且多數公司的業績高於市場先前預期，這一現象為過去三年半來首見，顯示中國市場的強勁復甦態勢。
然而，由於歷史原因，中國經濟過去存在一些資源錯配等問題，這仍會給經濟體施加下行壓力。在當前政策較為溫和的情況下，經濟要出現明顯上升，復甦廣度進一步改善的空間相對有限。
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儘管目前經濟數據在部分領域有所好轉，如房市在部分城市有復甦跡象，原物料產業供需結構有所調整，但綜合考慮各方面因素，今年第二季中國經濟恐將出現一定程度的放緩，整體經濟復甦仍面臨諸多挑戰，需要持續關注政策調整及各行業動態變化對經濟的影響。
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