4%→4.5%！大摩：陸Q1經濟表現超預期 政策儲備雖足夠 但復甦廣度受限

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-25 08:50

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大摩在會上調高對中國今年經濟成長率的預期，從先前的 4% 上調至 4.5%，因中國今年首季經濟表現強勁，GDP 年增率可能高達 5.4%，遠超過大摩去年 11 月預期。此外，在高端製造業、新能源相關上下游產業及 AI 應用、人形機器人等領域，企業信心顯著回升，資本支出增速加快，為 GDP 增速上調提供有力支撐。

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儘管今年首季經濟表現出色，未來數月中國經濟復甦仍面臨許多挑戰，出口訂單減少及中美貿易關係的不確定性，恐導致出口成長難以持續。此外，消費刺激政策的退坡風險也不容忽視。今年經濟料將呈前高後低態勢，全年 GDP 成長率可能在 3.6% 左右。

在政策儲備方面，中國決策官員已準備好應對可能的外部衝擊。自去年 9 月下旬以來，政策轉向兩大方面，一是透過重整債務、刺激消費和改革來恢復信心，二是關注社會感知係數。目前，這些政策的實施進度接近一半，尤其是在重整債務和恢復民企信心方面取得顯著進展。

至於未來的政策動向，專家認為，今年 7 月底的政治局會議可能是重要的觀察窗口。

在消費品補貼方面，補貼規模為 3000 億人民幣，未來可能進一步擴大至 5000 億甚至更高，但這項擴大的計劃可能需要等到 7 月底才能實施，以便更好地評估當前政策措施的效果。

生育補助方面，中國政府已提到研究推出生育補助的可能性。儘管目前只有內蒙古、浙江等少數省份明確表示要推出，但全國的生育補貼有望成為未來政策的重要方向。根據經濟學家推估，首年生育補貼上限可能接近 1000 億人民幣，未來補貼規模可能會進一步增加。

消費方面，目前的消費復甦主要由以舊換新政策驅動，本質上是在前置可選消費需求，並非創造新的需求。因此，消費復甦的可持續性仍依賴收入和財富的成長。

在科創產業上，創業家信心逐步回升，資本支出增速加快，尤其是在先進製造業、新能源相關上下游產業、AI 應用、人形機器人等領域的投資信心顯著增強。

眾多中國上市公司上星期密集發布財報，整體表現優於市場預期，超過 50% 市值的公司已公佈業績，且多數公司的業績高於市場先前預期，這一現象為過去三年半來首見，顯示中國市場的強勁復甦態勢。