小米計劃增發53億美元股份 加速電動車業務擴展

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-24 19:30

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根據多家外媒周一 (24 日) 報導，中國智慧手機與電動車製造商小米 (01810-HK) 計劃透過「增發配售」(top-up placement)進行一項最高可達 53 億美元的股份發行，以資助其電動車業務擴展。據了解，小米將發行 7.5 億股 B 類股份，發行價格範圍為每股 52.80 港元至 54.60 港元，這一價格範圍相較於小米最新的股價，將有 4.2% 至 7.4% 的折扣。

此次股份發行的資金將用於擴大業務規模，並加大對科研和技術開發的投入。小米表示，這筆資金將幫助公司加速其電動車業務的發展。

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作為一家積極進軍電動車市場的企業，小米最近已將 2025 年的電動車交付目標從 30 萬輛提高至 35 萬輛。此外，該公司還計劃在今年擴展中國國內的零售店網絡，並在未來五年內在海外開設 1 萬間小米之家。

小米的這次股份發行是在香港股市回暖的大背景下進行的。今年以來，香港股市表現強勁，恒生指數已上漲近 20%，吸引更多的全球投資者重返中國市場。此前，比亞迪 (01211-HK) 也成功在香港籌集 56 億美元的資金，這一舉措也為小米的股份發行鋪平道路。

小米的股價已經從去年 8 月的低點大幅回升，並且成為恒生指數中表現最為亮眼的股票之一。這也顯示出，投資人對小米的電動車業務充滿信心，並看好其能夠複製其在智慧手機市場的成功，進一步拓展在競爭激烈的中國電動車市場中的地位。

根據外媒資料，今年以來，香港的股權發行總額已接近 100 億美元，較去年成長了七倍多。這一成長也反映出全球投資者對中國科技股的興趣回升，尤其是在中國政府放寬對科技企業的監管，並且出現了如深度求索 (DeepSeek) 等具有潛力的人工智慧 (AI) 開發公司。