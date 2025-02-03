〈房產〉永慶去年總銷規模1.09兆元創新高 集團店數邁向2000家

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-03 21:11

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永慶房產集團今 (3) 日於南港展覽館席開近 600 桌，近 6000 名永慶夥伴及眷屬一起喝春酒，永慶房產集團表示在 2024 年總銷創 1.09 兆元新高，幫助約 13 萬組次的客戶圓滿購售屋。永慶的集團店數已突破 1900 店，並向突破 2000 店的全台最大房仲品牌邁進。

永慶房產集團董事長孫慶餘指出，永慶房產集團創立 30 多年來，以「先誠實再成交」的理念，打造公平透明的房產交易平台，贏得消費者的認同。感謝產官學三方和同業好友，一起把不動產環境塑造的越來越好，讓房仲產業成長茁壯。也讓永慶房產集團達到 1900 店、總人數 2 萬 9800 人、總銷破兆的規模。新的一年，永慶將持續努力，相信全集團很快就可以突破 2000 店。

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孫慶餘指出，現在詐騙橫行，人在家中坐，詐騙天上來，坐在家裡，房產居然會消失，而且案例越來越多。所以永慶跟內政部地政司攜手舉辦「預防房產詐騙公益講座」，教育消費者提早預防，保障民眾財產安全。2025 年永慶會持續做更多防詐的公益服務，為消費者打造公平安全的房產交易環境。

內政部地政司長王成機在現場肯定永慶在不動產交易安全上面的努力，並代表內政部感謝永慶，王成機指出，永慶集團 2024 年舉辦了 600 場「預防房產詐騙公益講座」，超過 3 萬人受益。永慶善盡企業社會責任，協助內政部做公益活動、推廣「地籍異動即時通」。王成機司長更表示，永慶集團市占率高、業績蒸蒸日上的主因，就是因為「先誠實，再成交」的理念。