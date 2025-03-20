美國上周原油庫存意外增加 汽油、蒸餾油需求攀升
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-20 01:30
根據美國能源情報署 (EIA) 周三 (19 日) 公布的最新數據，上周美國原油庫存超預期上升，儘管汽油和蒸餾油庫存有所下降，顯示出燃料需求持續增強。
具體來看，美國商業原油庫存 (不包括戰略石油儲備) 在截至 3 月 14 日的一周內增加 170 萬桶，達到 4.37 億桶，遠超市場預期的僅增 50 萬桶。這一增幅相比於五年同期的平均水準低約 5%。
與此同時，戰略石油儲備 (SPR) 中的原油也增加 27.5 萬桶，達到 3.96 億桶。位於奧克拉荷馬州庫欣的原油交割中心的庫存減少 100 萬桶，降至 2,350 萬桶。
EIA 還指出，美國原油日均生產量接近 1,360 萬桶，與前一周基本持平，進口量減少 8.5 萬桶，降至每日 540 萬桶，而出口量則增加 140 萬桶，達到每日 460 萬桶。
汽油與蒸餾油庫存下降
另外，汽油庫存在當周減少 52.7 萬桶，降至 2.406 億桶，並高於五年平均水準 2%。然而，根據 EIA 數據，汽油需求每日減少 36.5 萬桶，降至每日 880 萬桶。市場預估汽油庫存將減少 240 萬桶。
至於蒸餾油庫存 (包括柴油和取暖油) 則減少 280 萬桶，降至 1.148 億桶，這一數字超過市場預期的 30 萬桶成長。蒸餾油庫存比五年平均水準低 6%。
美國的原油進口量減少至每日 741,000 桶，為自 2023 年 10 月以來新低。來自加拿大的原油進口量降至每日 310 萬桶，為 2023 年 3 月以來新低。美國在 3 月初對加拿大和墨西哥徵收關稅。
煉油產能使用率上升 0.4 個百分點，達到 86.9%，而市場預期增幅僅為 0.1 個百分點。儘管如此，東海岸的煉油利用率降至 53.8%，為自 2020 年 7 月以來新低。
整體來看，儘管美國的原油庫存有所上升，但汽油和蒸餾油庫存的下降顯示出燃料需求依然強勁，這對市場來說是利多消息。隨著美國進口量的減少，市場對未來石油價格的預期可能會進一步調整。
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