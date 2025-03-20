〈能源盤後〉美供應連3周下降 俄烏仍攻擊能源基礎設施 原油逆轉收高

鉅亨網編譯許家華 2025-03-20 05:52

‌



原油期貨價格周三 (19 日) 逆轉早盤跌勢而收高，此前美國官方數據顯示，上周石油產品庫存下降，同時商業原油庫存連續第三周增加。

早盤原油價格走低，係因俄羅斯總統普丁雖然前一日拒絕與烏克蘭之間全面停火，但同意在 30 天內相互停止對能源基礎設施的攻擊。

‌



能源商品價格

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 22 美分或 0.3%，收在每桶 70.78 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 26 美分或 0.4%，收每桶 67.16 美元。

過去 10 個交易日中，Brent 原油和 WTI 原油有 7 個交易日收高。

4 月交割汽油期貨價格上漲近 0.1%，至每加侖 2.17 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.7% 至每加侖 2.23 美元。

4 月交割天然氣價格上漲 4.8%，收每百萬 Btu 4.25 美元。

市場驅動力

Tradition Energy 市場研究主管 Gary Cunningham 表示，據報導，俄烏雙方前一晚均襲擊了彼此的能源基礎設施，「這使得人們對普丁與川普達成的『暫時停止攻擊能源設施』協議效力產生懷疑。」

普丁周二與美國川普進行電話交談，川普向普丁提出為期 30 天的全面停火，但未獲普丁同意，僅稱願意暫停攻擊烏克蘭的能源基礎設施。

AGF Investments 首席美國政策策略師 Greg Valliere 表示：「昨天出現了一些希望的曙光——可能會有更多談判——但沒有任何進展能夠在短期內促成俄烏停火和和解。我們認為，戰爭將持續到夏天。」

然而，分析師表示，最終仍會達成協議的前景和其他因素為原油價格帶來了利空背景。

Sevens Report 研究分析師周三報告寫道：「貿易戰擔憂導致全球經濟不確定性，令需求預期承壓。與此同時，鑑於 OPEC+ 計劃下個月提高產量配額，以及一旦達成停火協議，西方對俄羅斯的制裁可能隨時取消，全球市場上的可用原油供應量可能大幅增加，基本面有利於空頭。」

供應數據

交易員也評估了美國能源資訊署 (EIA) 周三發布的最新美國石油供應數據。

EIA 報告指出，上周 (3/14 止) 美國商業原油庫存增加 140 萬桶，為連續第三周增加。

根據普氏能源資訊 (S&P Global Commodity Insights 旗下子公司) 調查，分析師平均預期上周原油庫存增加 120 萬桶。根據消息人士，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 460 萬桶。

EIA 也公布，上周汽油供應量減少 50 萬桶，餾分油供應量減少 280 萬桶。

根據普氏能源資訊調查，分析師平均預期上周汽油供應量減少 230 萬桶，餾分油供應量減少 37 萬桶。

Tradition Energy 市場研究主管 Gary Cunningham 表示，汽油庫存下降幅度小於預期可能表明「美國對航空旅行的需求更為強勁」，尤其是考慮到包括航空燃料在內的餾分油庫存下降幅度大於預期。

EIA 報告顯示汽油需求下降，因最新一周反映需求的成品汽油總供應量為 881.7 萬桶 / 日，而前一周為 918.2 萬桶 / 日。