〈房產〉房仲調查：近8成民眾認為最佳購屋時機是「這個時間」
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-19 09:10
全球政經局勢詭譎多變，也使得民眾對 2025 年的經濟與房市走勢產生了不同看法，中信房屋發布 2025 年第一季的宅調查，調查結果顯示，多數消費者對今年第二季的經濟前景持保守態度，調查結果顯示，近 8 成的受訪者認為理想的購屋時機至少需等待一年以上，即 2026 年之後才會到來。
調查顯示，今年第二季的經濟前景僅有 16.1% 的受訪者預期景氣將優於現狀，而有 52% 的民眾則認為情況會比現在差，另有 31.9% 的人表示沒有影響。
對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，儘管主計總處預測今年經濟成長率將維持在 3.14% 的正成長區間，但自川普重返白宮後，其關稅政策及美國本位主義的言論頻頻引發國際關注，令主要貿易夥伴國深感不安，進一步加劇了全球經濟的不確定性。
此外，若未來川普的政策引發全球通膨壓力，經濟環境勢必將變得更加複雜且難以預測，因此導致不少消費者保守看待第二季的經濟景氣。
對於消費者認為何時是最佳購屋時機，根據中信房屋的最新調查結果顯示，近 8 成的受訪者認為理想的購屋時機至少需等待一年以上，即 2026 年之後才會到來，僅有 20.5% 的民眾認為未來半年內適合進場購屋。然而，值得注意的是，與上一季的調查結果相比，本季數據顯示出市場信心略有回升。上一季僅有 16.8% 的受訪者認為半年內是購屋好時機，而本季小幅上升了 3.7 個百分點。
莊思敏指出，農曆年後，由於年終存款的增加，銀行房貸水位壓力得到了一定緩解，加上剛性買盤遞延出籠，近期看屋人數相較於去年底明顯回升，且以首購族和換屋族為主，顯示自住客群仍是市場的主要驅動力。不過，房市前景仍面臨諸多挑戰，台灣今年經濟成長力道有所減弱，通膨壓力又逐漸浮現，這些因素都為市場增添了未知性，未來房市走向還需密切關注整體經濟的變化以及政策的調整。
至於，台積電 (2330-TW) 宣布將在美國投資至少 1,000 億美元，這也引發台灣房地產市場對「台積宅」未來走勢的廣泛討論。根據中信房屋宅調查，大部分民眾對台積宅的後市發展仍保持樂觀看待，有 53% 的受訪者預期台積電周遭的房價仍將持續上揚，31.9% 的民眾認為價格會維持穩定，僅有 10.4% 的民眾擔心台積電周邊房價可能出現下跌。對此，莊思敏指出，台積電已實際設廠並投入營運的地區，由於有就業人口紅利與經濟效益的帶動，房市表現仍具備長期支撐力。
但那些僅憑設廠議題炒作、房價已大幅飆升的區域，若未來台積電的進駐計劃出現變數，區域房市恐將面臨衝擊，房價是否下修待後續觀察。
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