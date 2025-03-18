〈房產〉去年房租指數急漲2.45% 雙北包含內湖、南港及板橋年漲逾10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-18 17:53

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根據官方統計顯示，2024 年的房租指數年增率達 2.45%，指數年增率寫下 28 年來新高，反映近年市場房租上漲趨勢，而房仲業者觀察實價登錄，雙北的包含內湖、南港、板橋以及中和等雙北行政區，平均租賃行情年漲幅都超過 10%

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，租賃市場仰賴區域產業與就學人口，因此雙北生活或交通機能便捷區域，或本身具有產業群聚效應的行政區，由於穩定租賃需求加持，加上近年來政府針對包租代管提供稅務優惠，致使租金行情較具漲勢。

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住商機構根據實價登錄資料，觀察台北市、新北市主要各行政區 2024 年平均租賃行情。統計顯示，台北市以內湖、南港以及信義區名列租賃行情漲幅的前三名，漲勢皆突破 10%。

賴志昶分析，內湖、南港兩處由於科技產業園區加持，為在地提供穩定的產業人口，讓當地租賃市場相當蓬勃，區域租金漲勢也日益明顯；至於信義區本身為北市甚至全台房價數一數二高的區域，地區商業機能成熟，加上房價易漲難跌，在房市熱度明顯之下，沒有讓房東有租金降價空間。

另據實價，新北市租金漲勢最明顯區域，則以板橋、中和以及三重名列前三名。賴志昶補充，新北市漲勢金漲勢較明顯區域，皆位屬新北第一環行政區，其中板橋本身即是坐穩新北市房價的頂標，近年來區域價位漲勢明顯，因此租金行情較有增值空間；至於雙和地區與三重商業機能卓越，加上租金價位相比僅一橋之隔的北市親民，生活便捷加持之下，因此成為北市上班族、通勤族最佳租屋地點，讓區域租金漲勢較為明顯。