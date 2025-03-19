〈房產〉「毛小孩」經濟強 中山、內湖與大安寵物店最多房市交易也旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-19 16:19

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「毛小孩」經濟當道，台灣近年飼養貓、狗的數量顯著增長，根據農業部資料，2023 年全台家犬與家貓的飼養數量近 280 萬隻，相比 2021 年增逾 3 成，連而帶動寵物相關產業蓬勃發展。房仲業者統計台北市各行政區寵物經濟（美容、用品、獸等）相關店數，並觀察其房市表現。其中，寵物相關店數最多的是中山區，店數甚至突破百家，內湖區、大安區與信義區則皆有超 80 家店。

台北市中山區以 102 家寵物相關店數榮登北市冠軍，爲養「毛小孩」最為便利的行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區由於小坪數住宅產品多，購屋壓力相對較小，吸引不少小資族、單身族在此購屋，2024 年中山區住宅交易量高達 1327 件，居全市之冠。

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陳金萍分享，根據資策會產業情報研究所（MIC）報告指出，Z 世代和未婚族群對於飼養寵物擁有較高的飼養意願，是否導致寵物相關產業集中於小資族、單身族群相對較多的中山區，值得持續深入研究。

內湖區則是以 86 家寵物相關店數坐擁亞軍，其 2024 年中古屋成交件數也以 1182 件排名第二，陳金萍說，內湖區坐擁內湖科學園區，因此吸引不少科技新貴在此置產，有效推升該區房市火熱表現，加上該區綠地公園眾多，尤其「狗公園」數量在北市數一數二，為飼主提供帶「毛小孩」運動的良好場所，可能也是內湖區寵物相關店數較高的原因之一。

內湖區綠地多，「狗公園」數量在北市數一數二，寵物相關服務店達 86 家。(鉅亨網記者張欽發攝)