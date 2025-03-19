馬斯克忙政治 比亞迪趁機推「兆瓦閃充」 贏了特斯拉一倍

鉅亨網編譯許家華 2025-03-19 13:34

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中國汽車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 於 3 月 17 日的技術發布會上，正式推出其劃時代的「兆瓦閃充」技術，隨後周二 (18 日) 股價應聲跳漲 6%，雖然最終收高 4.1%，但仍高於大盤表現。恆指當日收高 2.5%。

《華爾街日報》報導，其新型快速充電系統將套用在下個月上市的新款轎車和運動型多用途車型上，僅需五分鐘即可充電 400 公里（249 英里）。

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該系統旨在提供 1,000 千瓦的峰值充電速度，理論上可為大多數電動車提供五分鐘的「充滿電」功能，大約與傳統車加滿油時間一樣快。

電動車通常以最快的速度充電至電池總容量的 70% 或 80%，然後自動減慢充電速度以延長電池壽命。因此，以每次充電可行駛 320 英里的電動車來說，從 0% 充電到 100% 所需的時間將比比亞迪聲稱的五分鐘要長一點，但這數字仍令人驚豔。

特斯拉最新技術的峰值充電速度可支援約 500 千瓦，雖然理論上大約 10 分鐘就可以充滿電，但仍意味落後比亞迪一半之多。

降低消費者購買電動車意願的原因除了充電時間過長以外，充電樁難尋也是一大因素，為此，比亞迪將在中國各地推出 4000 個新型充電樁。特斯拉在中國擁有約 12,000 個充電點。

由於特斯拉執行長馬斯克的政治活動恐趕走北美和歐洲等地區的客戶，因此正汲汲營營守護中國的市占。特斯拉周二下跌 5.34%，收每股 225.31 美元，遠遜於大盤表現，且今年迄今已跌逾 44%。

2024 年，比亞迪在中國銷售了約 430 萬輛汽車，其中約 180 萬輛為電動車。 （比亞迪也銷售插電式混合動力車。）比亞迪最暢銷的全電動汽車是價格低廉的海鷗。根據花旗分析師 Jeff Chung，2024 年海鷗的銷售量約 53 萬輛左右。