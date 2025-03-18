同創史高！比亞迪在陸、港股分別飆逾2%與6% 市值睽違7年首超寧德時代

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-18 10:20

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 股價今 (18) 日在 A 股開高漲逾 2%，衝上每股人民幣 390 元，再創歷史新高，在港股的比亞迪股份(01211-HK) 開盤亦一度飆漲 6% 至每股 408.8 港元，再創歷史新高，而寧德時代今日雖漲逾 1%，但總市值持續被比亞迪超過。比亞迪與寧德時代昨日一漲一跌，前者總市值達 1.16 兆人民幣，超過寧德時代 1.13 兆人民幣，比亞迪睽違 7 年市值再度超車寧德時代。

根據 Choice 統計數據，這是比亞迪市值自 2018 年 6 月 15 日以來首次超過寧德時代。比亞迪在 A 股上市公司市值排行榜中排名第九，寧德時代排第十一。

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此外，比亞迪市值在深市排第一。在 A 股汽車類股中，比亞迪繼續位居第一龍頭股的位置，總市值遠超上汽、長安、長城等車廠。

近年來，比亞迪的股價隨著銷量一同水漲船高，去年銷量進一步衝高至 427.21 萬輛，成為全國車廠銷售冠軍。過去三年，比亞迪銷量實現百萬級的翻倍成長，創下車廠的成長神話。