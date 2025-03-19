川普經貿政策惹擔憂！投資人湧入短天期美債避險 今年迄今淨流入規模達220億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-19 16:10

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最新數據顯示，由於美股近來動盪不安，投資人逃離股市轉戰債市，今年迄今已購買 220 億美元短期美債來渡過市場風暴，主要因為基金經理人對美國總統川普的經濟和貿易政策的擔憂引發了股市暴跌，並導致對避險資產的追捧。

根據 EPFR 數據顯示，今年 1 月初至上周五 (14 日) 期間，淨流入短期國債基金的金額達 217 億美元左右，為兩年來最大季度流入規模。

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今年迄今為止，長期政府公債基金的資金流入金額也為正值，達 26 億美元。

大量資金湧入短期政府債券之際，投資人正尋求躲避股票和垃圾級公司債等高風險資產的拋售潮，因人們日益擔心川普激進的貿易政策將減緩全球最大經濟體的成長，並引發通膨上升。

摩根大通資產管理公司全球固定收益主管 Bob Michele 說：「由於股票等存在隱含風險的市場波動很大，有大量資金流入債券，我們認為完全合理。」

美國銀行本周一項調查顯示，投資人本月對美國股票配置的削減幅度為「有史以來最大」，而垃圾債券利差則大幅攀升。

美國銀行美國利率策略主管 Mark Cabana 說：「若你越來越擔心風險資產，甚至擔心經濟放緩的可能性或是正在醞釀的一些成長問題，那麼考慮降低風險更高的替代方案可能是有意義的。」

分析師也指出，誘人的收益率增強短期債券的吸引力，例如 1 個月期美債的年化報酬率為 4.3%，高過兩年期美債 4% 的年化報酬率。

投資人和策略師也指出，若美國經濟顯示出進一步放緩的跡象，聯準會 (Fed) 又降息的話，美債殖利率將隨之下調。

對美國短債的押注將在周三 (19 日) 稍晚受到考驗，屆時 Fed 將發布最新的經濟和利率預測。市場預期 Fed 今年將降息兩到三次，而任何偏離這項預期的情況都可能波及固定收益市場。

分析師指出，美國經濟發展軌跡的不確定性也是促使投資人轉向短期債券的因素。

美國券商 NatAlliance 國際固定收益主管 Andy Brenner 說：「人們現在想投資長債殖利率曲線的唯一原因是，他們認為美國經濟正在放緩，而長期投資將帶來更大的回報。」