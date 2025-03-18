1秒2公里！比亞迪「兆瓦閃充」技術充電5分續航400公里 專家：改寫電動車業規則

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-18 13:30

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 周一 (17 日) 舉辦超級 e 平台技術發表會，推出「兆瓦閃充」技術，並打算建設 4000+「兆瓦閃充站」，超級 e 平台技術將率先搭載在漢 L EV、唐 L EV 兩款車型上，大和證券認為新平台的推出是一個利多因素，閃充功能未來可能被引進至秦 EV 和元 EV 等大眾市場車款，因此給予比亞迪股票「買進」評等。

「兆瓦閃充」技術正式開啟油電同速新時代，比亞迪集團董事長王傳福表示，該技術可實現最高充電電壓 1000V，最大充電電流 1000A，最高充電倍率 10C，最大充電功率 1MW，最高峰值充電速度可實現 1 秒 2 公里，5 分鐘充電 407 公里。

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比亞迪汽車工程研究院院長廉玉波也表示，超級 e 平台整合全球首個超級千伏架構、閃充電池、兆瓦閃充系統，以及量產 30000rpm 電驅系統。

比亞迪推出新一代驅動電機，最高轉速為 30511rpm，這也是行業首個量產級的 3 萬轉電機。

此外還將帶來全域 1000V 高壓架構，單電機最高功率 580kW，這也意味著能為車輛帶來最高超過 300km/h 的車速。

作為「超級 e 平臺」的核心，比亞迪還發佈 1500V 車規級 SiC 功率晶元，這也是行業首次量產應用的、最高電壓等級的車規級碳化矽功率晶片，可在高壓、高電流之下實現電動化深度整合。

根據廉玉波介绍，比亞迪 e 平台 1.0 始於 2010 年，實現三電關鍵零件客製化，首搭中國首款量產純電汽車 e6，2018 年 e 平台 2.0 發佈，實現整車關鍵系統平臺化，三年後再發布 e 平台 3.0，實現整車架構平台化，去年則發布 e 平台 3.0 Evo，整合 CTB 整車安全架構、十二合一智慧電驅、智慧寬溫域高效熱泵、全域智慧快充和智慧運動控制等五大技術集群。

比亞迪集團董事長兼總裁王傳福表示，超級 e 平台技術將率先搭載在漢 L EV、唐 L EV 兩款車型上。「漢 L EV、唐 L EV 發佈即量產，量產即搭載超級 e 平台技術。」

在發佈會上，漢 L EV、唐 L EV 也正式開啟預購，漢 L EV 預售價為人民幣 27 萬至 35 萬元，唐 L EV 為 28 萬至 36 萬元。與此同時，漢 L DM、唐 L DM 也同步開啟盲訂，將首搭 DM-p 王者混動技術。

廉玉波也指出，「兆瓦閃充」技術對充電樁提出更高要求，比亞迪為此自行研發了全球首款全液冷兆瓦閃充終端系統，最大輸出能力可達 1360kW。

按照規劃，比亞迪將在中國廣設超 4000 個「兆瓦閃充站」，電動化布局不斷提速。

廉玉波還說，除自建兆瓦閃充站外，比亞迪的「雙槍充電」技術可使超充樁秒變閃充樁，快充樁變超充樁，比亞迪的「智慧升壓」充電技術全面相容公共快充樁。

專家指出，實現油電同速的比亞迪直接碾壓特斯拉 V3 超充 (250kW)、蔚來 900V 平台和理想 5C 技術，參數領先的同時也進入了量產階段。

此外，這次超級 e 平台當然不會只是為了充電快，與高壓充電相配套的是比亞迪全球首款量產 3 萬轉電驅系統。上一個的記錄保持者是小米 SU7 Ultra，V8S 電機最大轉速達 2 萬 7200 轉。這不僅讓電動車最高時速突破時速 300k 公里大關，更通過結構優化將電機體積縮小 20%、重量減輕 15%。

比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天表示，漢 L EV 的速度讓燃油車只剩下情懷，能夠追上比亞迪大概只有雷總的小米 SU7 Ultra。