比亞迪推「兆瓦閃充」隔天蔚來宣布攜手寧德時代 美媒：快充與換電的三方廝殺開始了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-19 11:00

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)周一 (17 日) 正式發佈「兆瓦閃充」技術，峰值充電速度可達 1 秒 2 公里，5 分鐘補充 407 公里續航，逼近燃油車加油效率，隔天蔚來(09866-HK)(NIO-US) 也宣布與寧德時代 (300750-CN) 達成換電戰略合作，美媒最新報導指出，在高壓快充與換電模式的終極比拼中，比亞迪、寧德時代和蔚來上演的三方廝殺才剛開始。

《財富中文網》報導，比亞迪和寧德時代在動力和儲能電池領域均為主要競爭對手。比亞迪去年全球動力電池出貨量僅次於寧德時代，雙方市佔率相差約 20 個百分點，而在儲能電池領域，比亞迪位居全球第三，市佔率同樣落後寧德時代約 20 個百分點。

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分析人士認為，「兆瓦閃充」技術的推廣，將推動新能源汽車產業鏈全面升級。首先是電池材料革新，矽碳負極、碳納米管等材料因能提升鋰離子遷移速率，成為快充電池的關鍵變數，其次是充電設施升級，液冷超充樁、高耐壓連接器如永貴電器產品的需求激增，充電模組需拆分設計以降低成本。

不過，這一技術也面臨著電網協同挑戰，營運過程中電網是否能支援如此高的峰值荷載是個關鍵。若沒有配套的儲能系統及智慧調度技術，可能會制約這一技術的規模化落地，而技術落地的難度意味著較大的成本壓力。

周一發佈會上，比亞迪還正式開啟漢 L EV 和唐 L EV 的預售，價格分別為人民幣 27 至 35 萬元以及 28 至 36 萬元，其中漢 L EV 預售價較現款漢 EV 高出近 9 萬元，也反映出全域千伏架構的改造成本。顯然，比亞迪需通過規模效應和技術降本才能加速「兆瓦閃充」技術的市場滲透，但反過來看，這也給其它廠商提供一點喘息之機。

蔚來與寧德時代周二 (18 日) 宣布換電戰略合作，寧德時代擬向蔚來能源投資約 25 億人民幣，雙方打算打造全球最大換電網路，並聯合推動換電技術國家標準的制定和推廣，促進跨品牌、跨車型電池相容。

根據合作協定，寧德時代將支援蔚來換電網路的發展，蔚來旗下螢火蟲品牌後續開發的新車將適時導入寧德時代巧克力換電標準和網路。雙方打算通過「雙網並行」模式，覆蓋多元市場。

受此消息提振，近期萎靡不振的蔚來港股周二一度漲逾 16%，但尾盤收斂漲幅至 9% 左右，顯示市場對這一合作仍有疑慮。

報導指出，儘管雙方合作無疑能進一步提高換電模式的補能效率，但比亞迪正在推動的超高壓快充的普及會直接擠壓換電模式的市場空間，這可能也解釋蔚來和寧德時代的官宣時機為何如此巧合。

寧德時代此次攜手蔚來能源而非蔚來汽車，也被視為分散風險的策略，因為畢竟蔚來汽車尚未脫困，而除了蔚來汽車外，未來預計還會有其它車廠聯合寧德時代推出基於其換電站的車型，這意味著無論蔚來汽車命運如何，寧德時代的換電網都有出路。