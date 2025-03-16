本週操盤筆記：美英日央行利率決議、美光財報與輝達GTC大會

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-16 21:50

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未來一周，美國、英國和日本的央行可能維持利率不變，但由於處理的是不同的成長跟通膨訊號，官員們將密切關注做出下一步行動的線索。此外，英國就業數據、美國零售數據及日本 CPI 也將是市場焦點。企業財報上，本周公布業績的公司較少，值得關注的企業包括記憶體晶片巨擘美光 (MU-US) 跟全球經濟風向球聯邦快遞 (FDX-US) 。另外，輝達輝達 (NVDA-US) GTC 大會也將在周二 (18 日) 登場。

本週操盤筆記 (0317-0321)

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1. Fed 利率決議

聯準會 (Fed) 召開最新一次貨幣政策會議之際，華爾街對衰退擔憂日益加劇，川普關稅戰也加劇此憂慮情緒。市場普遍預期周三 (19 日) 將按兵不動，但投資人預期今年稍晚將進一步降息。

晨星財富首席多資產策略師 Dominic Pappalardo 說：「美股正試圖了解 Fed 何時能夠放心實施下一次降息。我認為白宮的新聞和新政策的猛烈攻擊不會很快停止。」

除利率決議和 Fed 主席鮑爾記者會外，Fed 還將發布最新的經濟預測，包括新的利率「點陣圖」。由於市場預估 Fed 要到 6 月才會採取行動，因此市場注意力將聚焦於決策官員們接下來的利率預測方式。若 Fed 擔心關稅對美國經濟影響，並因此在圖中預測今年將有更大降息幅度，美元可能延續跌勢。

2. 英日經濟數據與央行利率決議

在日本，央行周三可能按兵不動，但鑑於薪資成長加快跡象，未來料將繼續升息，但關稅不確定性恐造成日本經濟走緩，英國央行 (BoE) 周四 (20 日) 也有望維持利率穩定，該央行上月降 1 碼至 4.5% 並將今年經濟成長預期砍半，且今年 1 月經濟意外萎縮，但政府增稅和全球關稅戰導致商業和消費信心減弱，並可能推升通膨，BoE 正面臨成長放緩和通膨預期上升之間的困境。

BoE 開會前，最新的薪資和就業數據也將公布，上月薪資數據意外攀漲，在去年 12 月為止一季更走漲 5.9%，高於先前的 5.6%，這對陷入困境的英國消費者來說是大大提振，但更令人擔心的是，由於雇主預期成本上升而持續削減開支，失業率恐進一步攀升至 4.5%，創 2021 年來最高紀錄。

3. 美股財報季開跑

美股新一輪財報季將左右市場情緒，在持續的經濟不確定性中讓人們得以一窺企業健康情形，值得注意的是 FedEx 和 Nike 等物流和零售巨頭將展現自身如何適應最近的市場動態，美光科技則將秀出自身如何繼續利用 AI 浪潮。這些財報至關重要，能夠影響投資者信心，尤其是在成本上升對行業獲利構成挑戰的情況下。

FedEx 股價自發布 2025 財年第二季財報以來持續走低，下周將發布第三財季業績，但高盛近日下調該物流業者財測目標，稱受關稅政策帶來的美國宏觀經濟不確定性，以及製造業和 B2B 需求復甦緩慢等因素影響，短期內 FedEx 業績恐面臨一定程度壓力，因此將 FedEx 2025 財年 EPS 預期從之前的 18.85 美元下修至 18.65 美元，2026 財年預期亦由 23.3 下調至 22.0 美元。

美光則得益於滿足 AI 領域日益成長需求的廣泛產品線，2025 財年第一財季錄得創紀錄的資料中心收入，但對第二財季預測低於市場預期，預期營收 77 至 81 億美元，不如華爾街預期的 89.9 億美元。稀釋後的第二財季 EPS 預估為 1.16 至 1.36 美元，當時執行長 Sanjay Mehrotra 示警稱「面向消費者的市場短期內會較弱」，但預估下半財年將恢復成長。