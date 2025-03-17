「川普政府正避免一場金融危機」 美財長：不保證不會出現經濟衰退

2025-03-17 11:30

‌



美國財長貝森特周日 (16 日) 說，白宮正致力於防止一場可能由過去幾年大規模政府支出引發的金融危機，但「不保證」不會出現經濟衰退。

貝森特在《NBC》節目「會晤新聞界」上說：「我可以保證的是，我們本將面臨一場金融危機。我研究過它，我也教授過它，若我們繼續保持這些支出水準，一切都是不可持續的。我們正在重新調整，並將事情置於可持續的軌道上。」

‌



在貝森特發表上述言論前，美國總統川普也曾被問到美國經濟衰退的可能性。他在《福斯新聞》上周日 (9 日) 播出的節目「Sunday Morning Futures」上說：「我不願意預測這樣的事情。這是一個過渡期，因為我們所做的事情非常大。我們正在把財富帶回美國。這是一件大事，」

自上任以來，川普將整頓政府財政作為優先事項。他創建了政府效率部 (DOGE)，由馬斯克領導並負責推動多個聯邦機構的裁員和提前退休激勵措施。儘管如此，美國債務和赤字問題在川普上任首月惡化，上月預算赤字仍突破 1 兆美元大關。

此外，川普的關稅政策也引發人們對通膨和經濟放緩的擔憂。隨著波動性激增，標普 500 指數上周四 (13 日) 從 2 月高點下跌 10% 進入修正區間。

貝森特指出，不能「保證」不會出現經濟衰退。

貝森特認為，像市場現在這樣的回檔是良性的，川普的親商政策將在長期內提振市場和經濟。「我在投資行業已經 35 年了，我可以告訴你，回檔是健康且正常的。一路上漲、情緒亢奮的市場是不健康的。這就是金融危機發生的方式。若有人在 2006 年、07 年踩下剎車，情況會好得多。 我們就不會在 08 年遇到問題。」