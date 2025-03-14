中國版「NetFlix」愛奇藝宣布在揚州建首個主題樂園 預計年內開業

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-14 14:10

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中國版「Netflix」愛奇藝周四 (13 日) 宣布，首個主題樂園將落地江蘇省揚州，預計今年內開業，主題樂園將包括七種類型的景點，包括沉浸式影院、互動電影場景和虛擬實境體驗，主要以愛奇藝電影和電視劇中的角色為基礎。

《新浪科技》報導，在「運河十里」專案示範段開園 · 愛奇藝樂園全球首發啟動儀式上，揚州市委書記王進健，揚州市委副書記、市長潘國強，揚州市城控集團黨委書記、董事長方璿智等與愛奇藝創辦人暨執行長龔宇一同推桿啟動，宣佈愛奇藝樂園專案正式從揚州啟航。

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龔宇在致辭中表示，愛奇藝樂園是愛奇藝線下體驗業務發展最重要的一環，將藉助先進數位技術與影視 IP 的融合，為遊客帶來「走進夢想影視世界」般的沉浸式娛樂體驗。揚州深厚的歷史底蘊、蓬勃的文旅產業與開放創新的城市氣質，與愛奇藝樂園「用科技重譯中國故事」的理念高度契合。愛奇藝樂園將藉助前沿科技，為揚州大運河區域構建城市線下文化新地標。

龔宇也指出，愛奇藝樂園專案不單只是文旅專案，更是一座連接過去與未來、虛擬與現實的橋樑。 愛奇藝樂園落地揚州，將以「文商旅一體化」的生態，為揚州帶來新經濟、新活力，以創新體驗重塑城市品牌，讓千年文化在科技賦能下煥發新生。

愛奇藝樂園選址在京杭大運河畔，坐落於運河十里項目示範段內。該專案是揚州市落實大運河文化帶建設和城市有機更新的重點舉措，力爭成為集文化旅遊、休閒娛樂、商業消費為一體的綜合性城市新名片。

作為愛奇藝首個線下樂園專案，愛奇藝樂園將以「科技賦能 IP、全感沉浸體驗」為核心，以中國影視 IP 與前沿數字技術融合的全感體驗為特色，打造一個以影視主題 IP 體驗為核心的沉浸式文娛體驗新空間。

根據規劃，愛奇藝樂園將由全感劇場、全息光影空間、沉浸演藝劇場、影視置景互動、NPC 互動體驗、派對時刻 MR 遊戲、主題活動七大類型構成，同時還將配套主題餐飲、IP 衍生品等業態，有助於吸引年輕客群及國際遊客，促進當地文旅和消費的協同發展。

愛奇藝今年在影視 IP 建設與開放生態方面持續發力，尤其在內容創作、產業鏈延伸、技術賦能和國際化布局等領域取得了顯著進展。

今年以來，愛奇藝「第二曲線」繼續提速。除愛奇藝樂園專案正式動工外，愛奇藝自研打造的《風起洛陽》、《唐朝詭事錄 · 西行》跟《蒼蘭訣》系列全感劇場專案全國門市已落成 40 多家，涵蓋北京、上海、深圳、西安、洛陽、張家港、合肥等 20 多個城市，其中《唐朝詭事錄 · 西行》全感劇場項目開業一年接待遊客逾 10 萬人次。