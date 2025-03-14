中國版「NetFlix」愛奇藝宣布在揚州建首個主題樂園 預計年內開業
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-14 14:10
中國版「Netflix」愛奇藝周四 (13 日) 宣布，首個主題樂園將落地江蘇省揚州，預計今年內開業，主題樂園將包括七種類型的景點，包括沉浸式影院、互動電影場景和虛擬實境體驗，主要以愛奇藝電影和電視劇中的角色為基礎。
《新浪科技》報導，在「運河十里」專案示範段開園 · 愛奇藝樂園全球首發啟動儀式上，揚州市委書記王進健，揚州市委副書記、市長潘國強，揚州市城控集團黨委書記、董事長方璿智等與愛奇藝創辦人暨執行長龔宇一同推桿啟動，宣佈愛奇藝樂園專案正式從揚州啟航。
龔宇在致辭中表示，愛奇藝樂園是愛奇藝線下體驗業務發展最重要的一環，將藉助先進數位技術與影視 IP 的融合，為遊客帶來「走進夢想影視世界」般的沉浸式娛樂體驗。揚州深厚的歷史底蘊、蓬勃的文旅產業與開放創新的城市氣質，與愛奇藝樂園「用科技重譯中國故事」的理念高度契合。愛奇藝樂園將藉助前沿科技，為揚州大運河區域構建城市線下文化新地標。
龔宇也指出，愛奇藝樂園專案不單只是文旅專案，更是一座連接過去與未來、虛擬與現實的橋樑。 愛奇藝樂園落地揚州，將以「文商旅一體化」的生態，為揚州帶來新經濟、新活力，以創新體驗重塑城市品牌，讓千年文化在科技賦能下煥發新生。
愛奇藝樂園選址在京杭大運河畔，坐落於運河十里項目示範段內。該專案是揚州市落實大運河文化帶建設和城市有機更新的重點舉措，力爭成為集文化旅遊、休閒娛樂、商業消費為一體的綜合性城市新名片。
作為愛奇藝首個線下樂園專案，愛奇藝樂園將以「科技賦能 IP、全感沉浸體驗」為核心，以中國影視 IP 與前沿數字技術融合的全感體驗為特色，打造一個以影視主題 IP 體驗為核心的沉浸式文娛體驗新空間。
根據規劃，愛奇藝樂園將由全感劇場、全息光影空間、沉浸演藝劇場、影視置景互動、NPC 互動體驗、派對時刻 MR 遊戲、主題活動七大類型構成，同時還將配套主題餐飲、IP 衍生品等業態，有助於吸引年輕客群及國際遊客，促進當地文旅和消費的協同發展。
愛奇藝今年在影視 IP 建設與開放生態方面持續發力，尤其在內容創作、產業鏈延伸、技術賦能和國際化布局等領域取得了顯著進展。
今年以來，愛奇藝「第二曲線」繼續提速。除愛奇藝樂園專案正式動工外，愛奇藝自研打造的《風起洛陽》、《唐朝詭事錄 · 西行》跟《蒼蘭訣》系列全感劇場專案全國門市已落成 40 多家，涵蓋北京、上海、深圳、西安、洛陽、張家港、合肥等 20 多個城市，其中《唐朝詭事錄 · 西行》全感劇場項目開業一年接待遊客逾 10 萬人次。
此外，《長征 · 四渡赤水》等軍事及其他多元題材的全感劇場專案也將在今年內陸續與用戶見面。
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