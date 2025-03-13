摩根大通：美股修正可能已近尾聲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-13 15:20

‌



摩根大通最新報告認為，美國股市的修正可能已接近尾聲，其理由是信貸市場顯示美國經濟衰退的風險降低。

由 Nikolaos Panigirtzoglou 和 Mika Inkinen 等策略師周三 (12 日) 發布的報告指出，過去兩年，信貸市場多次證明其判斷的準確性，「與股票或利率市場相比，它再次對美國經濟衰退風險持懷疑態度」。

‌



摩根大通的分析顯示，對國內經濟成長更為敏感的小型股，目前預計美國經濟衰退的可能性為 50%，而債務市場則暗示衰退的可能性僅為 9% 至 12%。

在市場對美國可能陷入萎縮的擔憂日益加劇，並導致股市逼近修正區域之際，摩根大通的觀點為投資者帶來了一絲寬慰。就在本周，包括高盛集團和花旗集團在內的多家銀行的分析師紛紛下調了對美國股市的評級，理由是擔憂經濟成長。此外，包括 Ed Yardeni 在內的市場預測人士，也對 2025 年的樂觀預期有所保留。

報告提到，美國總統川普反覆無常的貿易政策以及持續的政府裁員，已使市場陷入動盪，標普 500 指數自二月份的歷史高點下跌了近 9%，科技股也進入了修正區間。

然而，摩根大通的策略師認為，近期的股價下跌似乎更多是由量化基金的倉位調整所驅動，而非基本面或主動型基金經理重新評估美國經濟衰退的風險。一些多策略對沖基金正經歷自疫情初期以來最大的挑戰，市場拋售迫使它們以驚人的速度平倉擁擠的交易。

宏觀避險基金專家 Brevan Howard Asset Management 正在削減其交易員可承擔的曝險，原因是其業績下滑已抹去了去年的收益。

儘管如此，ETF 持續的資金流入可能會為市場提供一些支撐。摩根大通的策略師表示，共同基金、美國的固定收益養老基金以及一些主權財富基金在月底或季末的再平衡操作，可能會帶來約 1350 億美元的潛在買盤，這也可能提振股市。