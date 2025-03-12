〈日股收盤〉川普淡化衰退風險 日股小幅反彈

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-12 15:41

‌



川普淡化關稅引發經濟衰退的風險，市場暫時鬆口氣，日股週三 (12 日) 在金融股領漲之下小幅反彈，日經 225 指數終場上漲 0.07% 或 25.98 點，報 36,819.09 點。

東證股價指數 (TOPIX) 終場上漲 0.91% 或 24.19 點，報 2,694.91 點。

‌



日本公債殖利率持續攀升，帶動金融股走強，三井住友金融上漲 2.38%，瑞穗金融上漲 2.4%，三菱日聯金融上漲 1.95%。

其他焦點個股漲跌互見。日產汽車選出下任社長後，股價上漲 0.61%；索尼上揚 3.6%，東京威力科創下跌 0.16%；愛德萬測試重挫 4.65%，DISCO 下跌 1.18%。

消息方面，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）抨擊日本稻米關稅高達 700%，暗示日本和稻米可能會成為川普關稅戰的下一個目標。外媒稱，日本等關鍵的美國貿易夥伴都已派遣官員前往華盛頓，尋求避免成為關稅直接標靶的方法。

日本內閣官房長官林芳正周三 (12 日) 被問及此事時回應，「我們不會評論美國官員的每一則發言，將繼續和美國同僚溝通」。