川普關稅政策引經濟衰退疑慮 高盛、大摩等投行大幅下調今年美GDP成長預期

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-11 13:50

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近日，多家投行下調今年美國經濟成長預期，摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 與高盛 (GS-US) 上周六 (8 日) 將今年美國 GDP 成長預期分別從此前的 1.9% 下調至 1.5%，以及 2.2% 降至 1.7%，這是高盛兩年半來首次調降，高盛還將今年核心 PCE 物價指數上調至 3%，甚至預警未來一年經濟衰退機率達 20%。

大摩預測，由於關稅的負面影響和勞動市場緊張導致通膨率上升，美國經濟成長率將下滑，今年 GDP 成長預測從之前的 1.9% 下調至 1.5%，2026 年從 1.3% 下調至 1.2%。

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同時，大摩估核心 PCE 物價指數將在今年底達到 2.7%，高於此前的 2.5% 預期。

大摩還預估，今年聯準會 (Fed) 只會在 6 月再降息 1 碼，2026 年起則會有兩次降息，晚於市場預期。

曾被視為「樂觀派」的高盛也加入下調美國經濟成長預期的陣營，將今年美國 GDP 成長預期從 2.4% 下調至 1.7%，為該投行兩年多來首次將 GDP 估值下調至普遍預期水準下方，高盛還將美國經濟衰退機率從 15% 上調至 20%。

以 Jan Hatzius 為首的高盛分析師在研究報告中說：「下調預期的原因是我們對貿易政策的假設已變得相當不利。」

高盛還預估，今年美國平均關稅稅率將上升 10 個百分點，是他們之前預測的兩倍，也是川普首個總統任期期間水準的五倍。

此外，牛津經濟研究院近日也將美國今年 GDP 成長預期從上月預測的 2.3% 調降至 1.8%。

除貿易政策不確定外，上述機構也因美國經濟關鍵指標走疲、金融市場動盪、政府支出削減以及供應端成長放緩而下修今年美國經濟成長估值。

美國上月消費者信心指數跌至 98.3，創 2021 年 8 月以來最大月度跌幅，且私人部門就業人數上月僅增約 7.7 萬，較 1 月 18.6 萬大幅下滑，逾 10 萬美國聯邦雇員被解僱引發失業率上升擔憂。

其次，美股三大指數已完全回吐去年大選以來的漲幅，短期公債殖利率倒掛現象加劇，10 年期低於 3 個月期，顯現經濟衰退的信號，反映市場對經濟前景的擔憂。

此外，美國政策轉向很可能導致政府支出大幅削減，歐洲卻轉向更具刺激性的財政政策，此消彼長下，美國經濟成長動力減弱。