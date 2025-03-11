川普關稅威脅巨大！高盛：避險基金以兩年多來最大規模削減股票曝險部位

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-11 09:52

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華爾街投行高盛 (GS-US) 周一 (10 日) 表示，避險基金上周五 (7 日) 以兩年多來最大的規模平倉單個股票，一些活動堪比 2020 年 3 月，當時投資組合經理在新冠疫情期間削減了市場部位。

美國主要股指上周五暴跌，那斯達克下跌 4%，市場擔心川普關稅政策將使美國這個全球最大經濟體陷入衰退。

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避險基金 Typhon Capital Management 執行長 James Koutoulas 說：「這是一次典型的去槓桿危機。」

在避險基金大舉平倉之際，該產業的槓桿率正處於創紀錄水準。

高盛另一份報告也顯示，避險基金的股票部位整體槓桿率是其帳面價值的 2.9 倍，創過去 5 年的紀錄。

一些投資者表示，他們擔心一些高槓桿避險基金可能在未來幾天繼續降低風險，阻礙潛在的市場復甦。

高盛發現，避險基金解除了高盛所說的擁擠的多頭和空頭部位。在 11 個類股中，有 10 個出現避險趨勢，主要是工業族群。

根據高盛的數據，在主要股指進一步下跌之前，股票多空避險基金在周一 (10 日) 下午挫跌 1.5%，而系統性避險基金也下跌 0.3%。

此外，高盛上月底也曾發布報告指出，在 2 月 21 日為止的兩周裡，避險基金以六個月來最快速度撤離美國科技和媒體類股票，將重點轉向亞洲有前景的市場。避險基金在亞洲，尤其是對中國企業股票的增持，清晰地反映出對當地成長前景的信心正不斷增強。

目前，這些基金在亞洲股票的配置量已經攀升至一年多以來的最高水準。它們將目光聚焦於中國、台灣和香港市場，期望透過投資這些區域獲取豐厚的回報。