加密貨幣進一步下跌 川普支持未能撐住市場情緒

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-10 22:30

‌



加密貨幣價格周一 (10 日) 延續下跌頹勢，隨著貿易戰緊張局勢升級，以及聯準會 (Fed) 可能不再進一步降息的前景日益減弱，抵銷川普上周發布一系列有利於加密貨幣的聲明，未能有效提振市場情緒。

自 Fed 在去年 12 月中旬發出暫停降息訊號以來，風險資產如加密貨幣一直面臨壓力，加上上周五的就業數據顯示，美國失業率上升至 4.1%，高於上個月的 4%，這進一步加劇市場的不確定性。

‌



截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 2.4%，至 82,548.50 美元，稍早跌幅一度達 3.7%；以太幣 24 小時內下跌 1.4% 至 2,112.49 美元。比特幣目前距離其 109,241 美元的歷史最高點已經下跌了 25%，而整個加密市場的市值從高峰時已經損失超過 1 兆美元。

加密衍生品軟體公司 SignalPlus 的合夥人 Augustine Fan 表示：「『低就業』率的大幅上升至 5 年來的最高點，加劇經濟衰退的恐懼，並推動公債殖利率下行，因為降息預期被推至夏季初。」

儘管川普對加密貨幣持支持態度，包括發布行政命令設立美國戰略比特幣儲備和其他代幣的儲備，並與產業高層在華府舉行高調峰會，但這些措施並未能顯著提振市場情緒。雖然美國政府承諾將利用在法律程序中沒收的加密貨幣資金來資本化儲備，但缺乏新的資本承諾讓投資人失望。

加密交易所 BTSE 的執行長 Jeff Mei 表示：「市場對峰會的反應低迷，尤其是在廣受期待的加密儲備僅限於持有現有政府持有的加密貨幣後，比特幣等主要加密貨幣下跌。」

目前，美國擁有大約 170 億美元的比特幣以及大約 4 億美元的其他數位代幣，這些資產主要來自於與民事和刑事案件有關的資產沒收。

BlockTower Capital 的聯合創始人 Ari Paul 表示，儘管美國證券交易委員會 (SEC) 執法行為減少讓投資人對加密貨幣的看法更加積極，但其他因素則更為複雜，甚至偏向負面。

Paul 指出：「川普政府在選擇加密貨幣儲備資產時顯示出明顯的偏愛，這對投資人來說是一個強大的障礙。這讓人產生了川普政府在推動和選擇『內部資產』時的游說行為，並且讓當前的加密貨幣市場看起來更像是一個短期的投機賭場。」

自 2 月以來，投資者從美國比特幣 ETF 中撤出淨額 44 億美元，這些 ETF 在去年比特幣創下歷史新高時發揮了關鍵作用。