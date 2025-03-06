〈房產〉台積電在台擴廠案磁吸買氣 去年預售屋成交以高雄2715戶最高
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-06 12:47
台積電 (2330-TW) 近年只要宣布設廠，往往磁吸周邊預售案及推案及購屋買氣，房仲業者統計實價登錄資料台積電在台四個新投資廠區周邊，近兩年的預售屋交易量，其中 2024 年預售交易最多的是楠梓區，年售 1734 戶，橋頭也賣出 981 戶，兩者合計達 2715 戶 。
而台積電宣布將砸 1000 億美元赴美投資，也使國內房市的「台積宅」概念區的發展受關注。房仲業者指出，由於台積電多數在台設廠規劃都已經進行中，變數不大，只是回收期拉長。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年台積宅的房市效應幾乎每發必中，不僅建商積極卡位布局，置產族也是亦步亦趨，尤其中南部房價基期低，吸引不少北客南移的資金，讓廠區周邊的預售案交易爆發。其中高雄廠區所在的楠梓區交易量居冠，主要是部分廠房已完工，人才招聘也已到位，房市量能也獲就業剛需支撐。
而統計顯示，台南新市區和高雄橋頭區，在 2024 年預售量出現年減，主要因為已宣布設廠多年，如今距離投產時間已相當接近，利多效應步入尾聲，加上台積廠區距離兩地的鬧區較遠，因此房價和交易量增幅都出現趨緩的跡象。
而統計台積電最新設廠的嘉義科學園區，周邊主要的兩大行政區太保與朴子，預售屋交易量兩樣情，太保年減 53.9%，朴子卻暴增將近 30 倍，市場反應大不同？
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，嘉科 CoWoS 先進封測廠周邊的主要推案區域為高鐵特區及縣政特區，其中縣政特區的範圍較廣，發展也較成熟，因此嘉科設廠議題曝光後，縣政特區就成了建商推案佈局的重點所在。
由於嘉義縣政特區，地跨太保、朴子兩地，2023 年指標交易案為總戶數 176 戶的「清景麟嘉科」，正巧坐落太保轄區，使太保 2023 年的預售交易量衝高；但 2024 年縣政特區浮現的大案「Ai 世界城」，則位處朴子轄區，且該案總戶數超過 800 戶，使朴子去年爆出巨量，也讓嘉義縣政特區的預售屋交易，呈現太保降、朴子升的情況。
張旭嵐指出，多數置產族會擔心台積電在美國設廠之後，會減弱在台投資力道和時程，產生信心鬆動，不過由於多數在台設廠規劃都已經進行中，變數不大，只是回收期拉長，這些區域的已購客宜以靜制動，而比較需要擔心的是尚未明朗或只聞樓梯響的設廠風聲，建議謹慎評估入場時機。
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