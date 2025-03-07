〈房產〉全台女性房貸首度突破千萬元 新竹縣女性房貸10年增600萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-07 13:12

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全台女性房貸首度突破千萬元，創歷史新高。房仲業者整理聯徵中心最新數據發現，2024 年第三季全台女性平均房貸金額首次突破 1000 萬元，其中台北市女性申貸總額最高，達 1790 萬元，新竹縣以 1221 萬元居次，新北市 1166 萬元排名第三，新竹市 1147 萬元位居第四。在申貸增幅方面，新竹縣市女性超越六都，新竹縣女性房貸較 10 年前增加 600 萬元，

而新竹市女性房貸也增加了高達 490 萬元，成長 74%。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台女性平均申貸金額突破 1000 萬元，主要受三大因素影響。第一，「全台房價上漲」，購屋門檻提高，帶動貸款金額增加。其次，「經濟能力提升」，女性勞工參與率提升，就業與升遷機會擴大，購屋預算隨之提高，能負擔地段更佳、總價更高的物件，兼顧自住與投資，實現資產保值與增值。此外，「兩性平權意識」，現代婚姻觀念進步，女性不僅參與購屋決策，也分擔房貸責任，許多夫妻會將房屋登記在太太名下，女性在家族財產的繼承權上也提升，女屋主、女地主的人數都有增加趨勢。

另外一方面，女性房貸申貸占比同步上升。根據聯徵中心 2024 年第三季數據，台北市女性申貸占比 50.4%、台中市 50.3%，為六都中唯二突破 5 成的城市；而占比最低的是新竹縣 41.8%。

張旭嵐指出，台北市自 2019 年第一季以來，女性購屋佔比已常態性超過 5 成，主要是高教育水平，提升了職場競爭力，經濟獨立，投資觀念和理財能力提升，女性購屋者漸增。台中市以傳產製造、餐飲服務等工作機會豐沛，女性就業資源多，房價又比雙北親民，讓女性更有購屋意願和能力。

進一步觀察，新竹縣市是雙北以外唯二女性房貸突破千萬元的區域，且申貸金額增幅超越六都，分居冠、亞軍。台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫指出，根據竹科管理局統計，近 10 年竹科女性員工從 6 萬 2,385 人增至 6 萬 8,603 人，增加 6000 多人，顯示高收入女性持續增長，提升購房能力，不過新竹縣市房價飆漲驚人，有實力購屋者仍以男性為主。