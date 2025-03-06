川普下令成立主權財富基金 傳由「科技投行教父」Grimes掌舵

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-06 16:14

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美國總統川普上月簽署行政命令，要求在明年成立一個主權財富基金。《路透社》引述消息人士披露，將由明星科技投資銀行家 Michael Grimes 掌舵。

Michael Grimes 於 1995 年加入摩根士丹利 (MS-US) ，上月自從摩根士丹利離職，接著加入美國商務部擔任高階職位，是著名的科技銀行家，也是矽谷的一位關鍵人物，被稱為「科技投行教父」。

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Michael Grimes 在摩根士丹利因領導多起備受矚目的科技公司 IPO 而聞名，包括 Meta(META-US)、優步 (UBER-US) 和 Airbnb(ABNB-US)，並曾爲馬斯克以 440 億美元收購推特 (現更名爲 X) 提供建議。

知情消息人士指出，這個新基金的資金來源先前未曾披露，預計將由對外國徵收的關稅收入提供資金支持，但這些討論仍處於早期階段，基金的融資計劃可能還會發生變化。

今年 2 月，川簽署了一項行政命令，要求在未來一年內創建主權財富基金，並表示該基金可能會收購短視頻應用 TikTok。他要求商務部和財政部在 90 天內製定該基金的計劃，包括資金機制、投資策略、基金結構和治理模式的建議。特朗普此前曾表示，擬議的基金可以通過「關稅和其他明智的方式」獲得資金。

據悉，該基金預計將由所謂的「對外稅務局」(External Revenue Service) 的收入支持，川普希望成立這一機構來處理從外國進口商品關稅中產生的收入。