技術分析師：微軟股價面臨15-20%的下行風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-05 15:20

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Wolfe Research 分析師在周二 (4 日) 的報告中指出，微軟 (MSFT-US) 股價正處於關鍵的技術水位，若未能守住目前的支撐位，可能導致進一步的下跌。

Wolfe Research 在其技術分析報告中寫道：「微軟確實需要在這裡站穩腳跟。」

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報告注意到，微軟股價數月以來一直在形成一個頭部型態。周一微軟收盤價為 388.49 美元，接近 Wolfe 最初的下行目標價 385 美元。

報告警告，如果股價未能維持在這一水位之上，「這個持續一年的頭部型態有可能跌至 315-335 美元」。 這個區間代表著從目前價位下跌約 15-20%。

微軟股價的拋售，發生在人工智慧相關股票普遍疲軟的背景之下。該公司最近在 1 月底發布的財報未能激起投資者的熱情，這已是連續第三季出現財報發布後股價下跌的情況。

儘管微軟的 AI 服務呈現增長，但 貨幣化進程慢於預期，並且在中國 AI 新創公司 DeepSeek 崛起後，市場對其與 OpenAI 的合作關係產生了擔憂。

此外，微軟也因其 激進的 AI 支出 面臨壓力，預計本財年的資本支出將達到 800 億美元。

不過，一些分析師認為這次回調是一個機會，因為目前微軟股價的 預期本益比已降至近兩年來的最低點，低於 27 倍。