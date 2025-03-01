時代的眼淚！微軟突然宣布：5月起Skype終止營運

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 11:04

‌



微軟 (MSFT-US) 近日宣布，將於 5 月停止營運 21 年的通話和訊息服務 Skype。這項決定標誌著一個時代的結束。

Skype 曾在 2000 年代中期成為最受歡迎的遠端溝通工具。微軟在 X（前 Twitter）上確認，Skype 用戶的登入資訊將在未來幾天內可用於 Microsoft Teams 的免費版本。

‌



Skype 於 2003 年在愛沙尼亞推出，​​迅速流行，成為用戶免費撥打全球電話的熱門工具。其獨特的名稱源自於「sky peer to peer」（天空點對點），這是對其底層技術－網際網路協定語音（VoIP）架構的致敬。到 2004 年，Skype 註冊用戶數已達 1,100 萬，2005 年 eBay 以 26 億美元收購 Skype 時，用戶數已增至 5,400 萬。

然而，近年來 Skype 的受歡迎程度持續下滑，面臨來自 Zoom、Google Meet 和 Cisco WebEx 等競爭產品的激烈競爭。儘管疫情期間視訊通話需求激增，但 Skype 未能有效應對來自 Apple FaceTime 和 Meta 旗下 WhatsApp 等應用程式的挑戰。微軟在 Teams 業務上的大量投入，使得 Skype 的資源逐漸被削弱。

微軟在 2011 年以 85 億美元收購 Skype，成為史上最大的一筆收購案。然而，Skype 並未如預期般取得成功，逐漸被歸入 Office 事業部，並被要求同時開發面向企業和一般消費者的功能。到 2023 年，Teams 的用戶數已超過 3.2 億戶，而 Skype 的每日活躍用戶僅 3,600 萬。

微軟 365 協作應用程式與平台總裁 Jeff Teper 在接受採訪時表示，關閉 Skype 的決定是為了將資源集中在 Teams 的新功能開發上，包括人工智慧（AI）工具。 Teper 指出，Skype 為無數用戶開創了網路音訊視訊通話的先河，並強調這項整合將使市場和客戶更加便捷。根據微軟發布的博文，Skype 用戶的聯絡人和聊天記錄將自動遷移至 Teams，用戶也可以匯出 Skype 資料。

在 Skype 的輝煌歷史中，它曾吸引了 eBay 的投資，然而由於管理層變動及市場競爭，eBay 最終在 2009 年以 27.5 億美元的價格將 Skype 出售給一個投資者集團。 2011 年，微軟的收購為 Skype 帶來了新的機遇，但由於市場的快速變化，Skype 未能維持其領先地位。