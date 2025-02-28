熊市情緒飆升 美股跌勢可能仍未停止

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-28 07:10

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根據美國散戶投資人協會 (AAII) 週四 (27 日) 調查數據顯示，超過六成投資人擔憂美股出現熊市超跌行情，華爾街分析認為，美股跌勢可能仍未停止。

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截止於 2 月 26 日當週，看跌的散戶投資人比例從一週前的 40.5% 大幅躍升至 60.6%，飆升至兩年半以來最高，相比之下歷史平均看跌比例僅為 31%。

看跌的散戶投資人比例從一週前的 40.5% 大幅躍升至 60.6% (圖：AAII)

調查還顯示，看漲比例從 29.2% 跌至 19.4%。多空之間差距從 11.3% 躍升至 41.2%，空頭佔優勢，而前一週僅為 11.3%。

自 2022 年 9 月看跌比例達 60.87% 以來，熊市情緒從未如此濃厚。當年，標準普爾 500 指數從 1 月到 10 月下跌了 25%，創下 1970 年以來上半年的最差表現。

在此之前，要經歷金融危機，看跌比例才能到達 60% 以上，好比 2009 年 3 月的看跌情緒達到 70.27%。

在中國與歐洲股市大幅反彈之際，美股近期出現下滑。標準普爾 500 指數較近期高點下跌了 3%。但今年迄今仍上漲了 1.3%。那斯達克今年僅下跌 1.2%，而道瓊今年上漲 2.1%。

債市也為市場悲觀情緒提供一點線索。10 年期美債殖利率已從 1 月份的近 4.8% 降至接近 4.3%。美債殖利率邁入下跌軌跡，更像是對美國經濟增長的悲觀預期。

10 年期美債殖利率低於 3 個月期美債殖利率，呈現殖利率曲線倒掛，經濟衰退的警訊閃爍著。