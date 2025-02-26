川普導致怪象！德銀：除「黑色星期一」外 美股現又多了「要命星期五」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-26 17:30

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最新研究報告顯示，雖然今年美國股市整體上漲，但走勢詭異，並將此跟美國總統川普的「頭條新聞風險」相連結，因美股在今年周一和周五表現普遍欠佳。報告中將今年標普 500 指數日線跟 1928 年至 2024 年的長期平均水準做一比較。

德意志銀行 (DB-US) 全球宏觀研究主管 Jim Reid 及其團隊周二 (25 日) 發佈研究報告指出，今年美股走勢跟歷史常態大相徑庭。長期來看，星期五通常是美股一周中表現最好的日子之一，周一則最差。

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Reid 認為，出現這一反常現象背後可能的原因是，市場擔心週末會出現潛在的負面消息，導致投資人在週末前減少曝險部位，周一表現不佳則顯示這些威脅並未完全消除。星期一跟星期五成了重災區，星期五的表現更慘不忍睹。

根據 Reid 研究，在 1928 年至 2024 年期間，美股平均表現最好的交易日是周三，其次是周五，週一則是表現最差的一天，但今年完全打破這一傳統規律，星期五已成為表現最差的交易日，周一緊隨其後，而一周中其他時間，尤其是周二跟周三表現相對較好。

根據德意志銀行的圖表，在今年以及 1928 年至 2024 年期間裡，標普 500 指數在每周各個交易日的平均價格變化，今年周五平均價格走勢低於平均水準 0.4 個百分點，而歷史上周五的價格走勢高於平均水準近 0.1 個百分點。今年周一價格走勢亦低於平均水準約 0.2 個百分點，而歷史上周一則低於平均水準約 0.1 個百分點。

更值得注意的是，周一的表現也沒有明顯好轉，顯示過了一個周末，市場風險仍未完全消散，而到了周中，市場通常會對這些負面消息有所消化，並逐漸恢復平靜。

面對這種異常的交易模式，Reid 也在懷疑這一現象是暫時的，還是可能成為新常態，但只要地緣政治緊張和政策不確定性繼續存在，這種交易模式就可能持續下去。

Reid 寫道：「在充滿頭條風險的世界裡，交易者可能會繼續希望在周末前減少部位，比平靜市場中更為謹慎。」

本月全球市場並不太平，先是 DeepSeek 橫空出世震驚矽谷，隨後川普突然宣佈向加墨兩國加稅，接著又提「對等關稅」，讓市場措手不及。