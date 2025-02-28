輝達公布成績單 市場總嫌不夠好 但華爾街怎麼想？

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 10:49

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輝達 (NVDA-US) 日前公布第四財季財報，這家圖形處理器設計公司實現經調整後每股收益 0.89 美元，營收 393.3 億美元，都超過了倫敦證券交易所集團（LSEG）調查分析師預測的每股 0.84 美元和 380.5 億美元收入。

然而，該公司對 4 月毛利率 71% 的指引略低於華爾街共識，這可能是業績公佈後股價反應平淡的原因。

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指標 第四季度數據 年增長率 總營收 393.31 億美元 78% 淨利 220.66 億美元 72% 全年總營收 1304.97 億美元 114% 全年淨利潤 728.80 億美元 145% 資料中心業務收入 355.8 億美元 93.32% 遊戲業務收入 25.44 億美元 -11%

總體而言，大多數分析師保持對輝達的看漲立場，部分機構上調了目標價。許多分析師也指出 Blackwell 晶片銷售的強勁勢頭將成為該股未來的支撐力量。報告中少數幾個薄弱環節之一是公司的毛利率指引。

各大投行看法

瑞銀表示，輝達的報告或許有個別可挑剔之處，但該行仍保持積極評價，尤其是在 GTC 大會召開的幾週前。輝達（NVDA.US）的業績預期被設定得很高，而分析師認為這家晶片製造商成功達標。

摩根士丹利維持「增持」評級，將目標價從 152 美元上調至 162 美元。分析師 Joseph Moore 的新目標價意味著較週三收盤價有約 23% 的上行空間。他指出，輝達正處於顯著的成長階段，並且在這個過渡季度，Hopper 架構仍佔據數據中心收入的三分之二，且公司正在應對 Blackwell 新形態的「空前複雜性」，但業績比指引高出近 20 億美元，這已成為常態。

花旗重申「買入」評級，維持 163 美元目標價，對應約 24% 的上漲空間。分析師 Atif Malik 表示，Blackwell 晶片 110 億美元的銷售額超出預期，目前量產進度已重回正軌，輝達預計 2025 年將實現強勁增長。隨著 DeepSeek 等長序列推理模型的出現，推理需求正在加速成長，因為長序列推理每個任務所需的計算量是單次推理的 100 倍。

摩根大通維持「增持」評級，目標價 170 美元，這意味著 29% 的上漲潛力。分析師 Harlan Sur 表示，Blackwell 需求非常強勁，未來幾季將繼續供不應求。他認為輝達團隊在應對 AI 模型創新方面表現出色，並且持續相信模型的多階段發展和創新將推動整體計算複雜度提升。

美國銀行重申「買入」評級，將目標價從 190 美元上調至 200 美元，對應 52% 的上漲空間。分析師 Vivek Arya 表示，他們重申對輝達的買入評級，因為該公司仍處於主導地位，引領 AI 市場向計算密集型推理、智能體應用和物理 AI / 機器人領域發展。

瑞銀維持「買入」評級，維持 185 美元目標價，分析師 Timothy Arcuri 的目標價意味著 40% 的上漲空間。他指出，報告或許存在個別可挑剔之處，但業績、指引和評論足以保持積極討論方向，尤其是在 GTC 大會召開的幾週前。最重要的是，Blackwell 量產進度超計劃，這是對成長空間有信心的強烈訊號。