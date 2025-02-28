大摩：輝達財報不完美 但過渡期「陣痛」消退 Blackwell將全面爆發
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 07:30
摩根士丹利在最新報告中指出，雖然輝達 (NVDA-US) 近期的財報顯示出一些挑戰，但整體表現依然強勁，並對未來充滿信心。報告中提到，儘管毛利率面臨壓力和出口管制的挑戰，這些都是暫時性的問題，並不會影響輝達的長期增長潛力。
在分析輝達的財報時，摩根士丹利強調了其「前所未有」的增長速度。儘管輝達正處於產品過渡期，上一代 Hopper 架構晶片仍佔據數據中心業務收入的三分之二，而新一代 Blackwell 架構晶片面臨著前所未有的複雜性，輝達依然實現了近 20 億美元的超預期增長，這在半導體行業歷史上是前所未有的。
報告指出，Blackwell 的需求將持續強勁，並預計在年底前全面發力。隨著推理工作負載的增加，Blackwell 架構晶片在 AI 領域的作用將愈發重要。摩根士丹利認為，市場對 AI 支出可持續性的擔憂並不成立，AI 支出並非泡沫，而是具有周期性，未來 6 到 9 個月內市場熱情將重燃。
儘管毛利率受到 Blackwell 架構晶片推進過程中產生的額外成本影響，但摩根士丹利認為這些影響是暫時的，輝達管理層對毛利率恢復至 75% 的水平充滿信心。摩根士丹利預測，2025 年第二季度的毛利率將與第一季度相似，並在下半年逐步回升。
展望未來，科技巨頭們計劃在 AI 資本支出上投入巨額資金，這將有助於緩解市場的擔憂。此外，輝達需要展示如何在其已經擁有的強大優勢基礎上繼續發展，這將成為輝達 3 月 GTC 大會的主要議題，預計將重點介紹 Blackwell 系列之後的後續產品。
總體而言，摩根士丹利對輝達的未來持樂觀態度，並將其目標價上調至 162 美元，顯示出對其在 AI 晶片領域持續領先地位的信心。
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