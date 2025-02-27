最新財報顯示Blackwell被全球瘋搶但盤後卻跌1.5% 專家曝輝達隱憂

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-27 16:40

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市場萬眾矚目的輝達 (NVDA-US) 最新一季財報在周三 (26 日) 美股盤後正式揭曉，業績超出市場預期，輝達在 2025 財年第四季營收達到創紀錄的 393 億美元，季增 12% 且年增 78%，同時淨利 220.91 億美元，高於市場預期 196.11 億美元，全年營收則成長 142% 至 1152 億美元，創歷史新高。這也是 DeepSeek-R1 發佈以來，輝達首次發佈財報。

在完整的 2025 財年中，輝達收入成長超過一倍，達到 1305 億美元，凈利也激增 145% 至 729 億美元，並預估 2026 財年第一季營收 430 億美元，高於市場預期的 420 億美元左右，業績成長動能絲毫沒有疲軟的跡象。

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輝達股價去年累計上漲 171%，被視為整個 AI 產業的風向球，且市場迄今對輝達最新財報的反應積極，但輝達盤後股價最終收低 1.49% 至每股 129.32 美元，與之前動輒暴漲的情況相比明顯有差。

近幾年來，輝達讓投資人習慣每季財報都超出他們的預期，但這同時意味著若業績低於預期，股價就會受到重創。這種持續的超預期表現，也意味著一旦業績稍有遜色，股價就會受到重創。這種高期望值帶來了一定的風險。

專家認為，輝達這份財報正值市場對 AI 晶片領域能否持續高成長既期待又怕受傷害之際。從數據趨勢上看，輝達的成長動能可能依然能夠保持下去，但或許很難在短時間內再看到過去一、兩年當中那種標誌性的爆炸性業績成長。

儘管分析師仍預估輝達將保持其作為 AI 產業最受歡迎晶片製造商的領導地位，但最近的消息對該公司在市場上的擁有權提出新的潛在挑戰。

根據 TD Cowen 分析師本周稍早公佈的調查結果，輝達最大的客戶之一微軟正取消與私人數據中心營運商的租約。投資人對大規模投資 AI 基礎設施（包括微軟的 800 億美元）的可持續性表示擔憂，這意味著在輝達產品上的支出將減少。

投資人另一項擔憂則是，輝達作為全球頂級 GPU 製造商地位可能受到亞馬遜、谷歌和微軟等競爭對手的威脅，這些競爭對手都在研製自家 AI 加速器。

此外，對中國的限制也給輝達帶來不可控的影響。

輝達執行長黃仁勳已經承認，自美國前總統拜登對中國實施 AI 晶片禁令以來，輝達在中國的收入減少了一半，但最近有報導指出輝達面向中國客製的 H20 訂單大增。若後續能夠繼續做這門生意，相信能挽回他們不少影響。

另外，還有一點需要注意的是，除數據中心外，輝達其他業務表現並不好。該公司還在數據中心部門銷售網路設備，該部門銷售額年減 9%% 至 30 億美元左右。該公司的遊戲業務還包括為個人電腦和遊戲機生產 GPU，以滿足圖形密集型遊戲的需求。該部門收入年減 11% 至 25 億美元，遠低於華爾街預測的 30.4 億美元。

不過，輝達最近宣佈推出首款基於 Blackwell 架構的顯卡，因此公司管理層希望情況能很快好轉。該公司還有一項規模很小的汽車晶片銷售業務，銷售額年增一倍多至 5.7 億美元，與 AI 業務相比規模仍然很小。

對此《彭博資訊》甚至以《輝達在兩年爆發後給出「令人失望」的報告》為題撰文指出。處於 AI 支出熱潮中心的晶片製造商輝達周三公佈了不錯但不算出色的季度業績，習慣於井噴式業績的投資者反應平淡。